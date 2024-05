Włosi serwują pizzę oraz esperesso, Duńczycy kanapki z łososiem, serów można spróbować u Francuzów - w Waszyngtonie trwa Dzień Otwarty Ambasad Państw Unii Europejskiej. Placówki dyplomatyczne promują atrakcje turystyczne, historię, kulturę czy kulinarne specjały. Przed ambasadami ustawiają się kolejki. Całkiem długa powstała przed naszą placówką dyplomatyczną, gdzie też przygotowano dla odwiedzających mnóstwo atrakcji, a pracujące w ambasadzie panie występują dziś w roli modelek.

Obchody Dnia Otwartego Ambasad Państw Europejskich w Waszyngtonie / Paweł Żuchowski / RMF FM

To nasze ulubione wydarzenie każdego roku, podczas którego zapraszamy mieszkańców Waszyngtonu i okolic, i wszystkich turystów, żeby nas odwiedzić - mówiła obecnemu na miejscu reporterowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu Katarzyna Rybka-Iwańska z polskiej ambasady w Waszyngtonie.

Paweł Żuchowski / RMF FM

W tym roku całe wydarzenie zostało poświęcone postaci Marii Skłodowskiej-Curie. Przygotowano m.in. warsztaty chemiczne i pokaz mody sukni autorstwa Natalii Ślizowskiej inspirowanych postacią naszej noblistki.

Mamy dwadzieścia sukien i wspaniałe modelki - przyznała Rybka-Iwańska. Kreacje prezentowały pracowniczki ambasady i kilku zaproszonych osób.

Pokaz sukien inspirowanych Marią Skłodowską-Curie / Paweł Żuchowski / RMF FM

To jest kolekcja, która zawiera cechy z tamtej epoki, natomiast ma też cechy współczesne i jak najbardziej są takie ubiory, które nadają się do chodzenia na co dzień - mówiła o swoich projektach Natalia Ślizowska.

Artystka wykorzystała m.in. nadruki z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie.

Bardzo bym chciała, żeby kobiety znowu pięknie się ubierały, podkreślały swoją kobiecość - dodała projektantka.

To nie wszystkie atrakcje, gdyż odwiedzający mogli jeszcze m.in. posłuchać muzyki na żywo czy skorzystać z polskiego stoiska turystycznego.