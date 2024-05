Jak się okazało, butelka wypadła z plecaka kibica, który wychylił się przez barierkę, aby podać Djokovicowi notatnik.

Organizatorzy poinformowali, że serbski tenisista został zbadany przez lekarzy i ma jedynie guza. Założenie szwów nie było konieczne.

On sam napisał na platformie X: "To był wypadek, odpoczywam w hotelu z workiem lodu. Do zobaczenia w niedzielę".