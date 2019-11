Viki Gabor zwyciężczynią Eurowizji Junior 2019! 12-letnia wokalistka pokonała z piosenką "Superhero" młodych wykonawców z 18 innych krajów. Tym samym Polska drugi raz z rzędu triumfuje w tym międzynarodowym konkursie. Zobaczcie finałowy występ Viki Gabor i skróty pozostałych wykonań!

"Dobrze wiem, znalazłam swoje miejsce. Tyle pięknych chwil wciąż czeka nas!" - śpiewała Viki Gabor w trakcie finałowego koncertu Eurowizji Junior 2019 - i zanotowała naprawdę świetny występ! Młodej wokalistce towarzyszyła na scenie Areny Gliwice trójka tancerzy i dwoje tłumaczy języka migowego. Było kolorowo i energetycznie. Zobaczcie sami!

Wideo youtube

Finał w Polsce dzięki sukcesowi Roksany Węgiel

Eurowizja Junior 2019 gości w Polsce za sprawą ubiegłorocznego sukcesu Roksany Węgiel, która wygrała konkurs piosenką "Anyone I Want To Be".

W tym roku pałeczkę przejęła od niej właśnie 12-letnia Wiktoria Gabor. Do rywalizacji młoda wokalistka stanęła z utworem "Superhero", którego tekst i muzykę stworzyli Małgorzata Uściłowska, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór. Co ciekawe, Gabor śpiewa piosenkę w dwóch językach: po polsku i po angielsku.

Reprezentująca Polskę Viki Gabor podczas koncertu finałowego konkursu Eurowizja Junior 2019 w Gliwicach / Andrzej Grygiel / PAP

Od początku w gronie faworytów. Klip do piosenki Viki Gabor ma już blisko 5 mln wyświetleń!

12-latka z Polski od początku cieszyła się wielką sympatią internautów i wymieniana była w gronie faworytów tegorocznego konkursu. Oficjalny klip do piosenki "Superhero", opublikowany na kanale Eurowizji Junior na YouTubie 10 października, zanotował dotąd ponad 4,7 miliona wyświetleń!

To istotne, bowiem o wynikach Eurowizji Junior decydują zarówno jurorzy z każdego z uczestniczących w konkursie krajów, jak i widzowie w głosowaniu internetowym.

Reprezentująca Polskę Viki Gabor podczas koncertu finałowego konkursu Eurowizja Junior 2019 w Gliwicach / Andrzej Grygiel /PAP

To ostatnie przebiegało w dwóch etapach. Pierwszy miał miejsce jeszcze przed finałowym koncertem: głosowanie wystartowało w piątkowy wieczór, a zakończyło się w niedzielę o 15:00, na godzinę przed rozpoczęciem w Arenie Gliwice wielkiego finału. Druga runda miała natomiast miejsce tuż po koncercie: możliwość oddania głosów widzowie mieli przez 15 minut.

Co istotne, w przeciwieństwie do Eurowizji dla dorosłych wykonawców głosujący na uczestników Eurowizji Junior mogli wybrać również wykonawcę ze swojego kraju.

Wideo youtube

Drugie miejsce zajął w konkursie reprezentant Kazachstanu Yerzhan Maxim, a trzecie zdobyła Hiszpanka Melani Garcia-Marte.

Zobaczcie ich występy:

Wideo youtube Wideo youtube

Eurowizja Junior 2019. Zobaczcie skróty wszystkich konkursowych wykonań!

Wideo youtube

Wszystkie występy młodych wokalistów w koncercie finałowym Eurowizji Junior 2019 możecie obejrzeć na oficjalnym kanale konkursu na YouTube! >>>>



Wideo youtube