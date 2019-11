Do sieci trafiły pierwsze oficjalne zdjęcia z planu serialu "The Eddy", którego twórcą jest Damien Chazelle znany z takich filmowych hitów jak "Whiplash" i "La La Land". Na jednej z fotografii widzimy polską aktorkę Joannę Kulig. Serial "The Eddy" będzie miał swoją premierę w 2020 roku.

