Filmowa CINERGIA w Łodzi. Premiera spektaklu na podstawie tekstów Zdzisława Beksińskiego w Sanoku. I "Historia małżeńska" w gwiazdorskiej obsadzie w kinach. Tak zapowiada się najnowszy tydzień w kulturze.

Roman Polański / Jonathan Rebboah / PAP/EPA





CINERGIA w Łodzi

24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA w Łodzi do 30 listopada trwać będzie w Łodzi. Tego dnia gościem gali zamknięcia ma być Roman Polański. Autor m.in. "Pianisty", "Noża w wodzie" czy "Dziecka Rosemary" odbierze statuetkę Złotego Glana, którym łódzka Cinergia od lat honoruje niepokornych twórców filmowych. Uczestnicy gali przedpremierowo zobaczą najnowszy film Polańskiego, wyróżniony Wielką Nagrodą Jury i Nagrodą FIPRESCI na ostatnim festiwalu w Wenecji obraz "Oficer i szpieg".

Do najbliższej soboty widzowie zobaczą produkcje prezentowane i nagradzane na najważniejszych tegorocznych festiwalach filmowych. M.in. "Malowanego ptaka" zrealizowanego na podstawie książki Jerzego Kosińskiego przez Vaclava Marhoula, "Tommaso" Abla Ferrary, "Matthias i Maxime" Xaviera Dolana oraz "O nieskończoności" Roya Anderssona. Oprócz retrospektywy produkcji irlandzkiego reżysera Lennego Abrahamsona, zaplanowano też przegląd filmów czeskiej dokumentalistki Jany Sevcikovej oraz - pod hasłem "Niepozorna szarża. Nowe kino z Izraela" - realizacji młodych reżyserów izraelskich.

"Wywiad, którego nie będzie"

W środę 27 listopada w Sanoku odbędzie się premiera spektaklu teatralnego "Wywiad, którego nie będzie", który powstał na podstawie tekstów Zdzisława Beksińskiego. Rolę malarza, który był również rzeźbiarzem, grafikiem i fotografikiem, zagra Rafał Szałajko. Autorem scenariusza i reżyserem jest przyjaciel artysty i dyrektor sanockiego Muzeum Historycznego, gdzie znajduje się Galeria Beksińskiego, Wiesław Banach.

Beksiński urodził się w Sanoku w 1929 roku. Po studiach na Politechnice Krakowskiej wrócił do Sanoka i przez kilka lat pracował jako plastyk w tamtejszej Fabryce Autobusów Autosan.

W 2005 roku Beksiński został zamordowany w swoim mieszkaniu w Warszawie. Zgodnie z jego wolą, pochowano go w Sanoku.

Przedstawienie "Wywiad, którego nie będzie" 27 listopada można będzie obejrzeć w Sanockim Domu Kultury, 29 listopada w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, a 22 lutego w Służewieckim Domu Kultury w Warszawie.

"Historia małżeńska" w kinach

"Historia małżeńska" w reżyserii nominowanego do Oscara Noah Baumbacha 29 listopada trafi do polskich kin. To portret rozpadającego się małżeństwa i rodziny, która jednak chce pozostać razem.

Główne role grają Scarlett Johansson i Adam Driver, w obsadzie są także Laura Dern, Alan Alda i Ray Liotta.

6 grudnia film trafi do Netflixa, ale wcześniej, w związku z oscarowym wyścigiem, musi być wyświetlany na dużych ekranach.