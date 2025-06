„Rozważna i romantyczna” – słynna powieść Jane Austen – kolejny raz zostanie przeniesiona na ekran. Za reżyserię odpowiadać będzie Georgia Oakley. W jednej z głównych ról wystąpi Daisy Edgar-Jones.

Daisy Edgar-Jones / James Shaw / Avalon / PAP/AVALON

Kiedy na Instagramie Daisy Edgar-Jones pojawiło się jej zdjęcie, na którym pozuje z książką Jane Austen "Rozważna i romantyczna", stało się jasne, że to właśnie tę aktorkę zobaczymy w kolejnej ekranizacji tej słynnej powieści.

Dla Edgar-Jones występ w ekranizacjach literatury to nic nowego. Można ją było oglądać m.in. w serialowej adaptacji "Normalnych ludzi", a także w filmie na podstawie książki "Gdzie śpiewają raki".

O czym opowiada "Rozważna i romantyczna"? Po śmierci męża pani Dashwood wraz z dziećmi opuszcza ukochany dom i wprowadza się do posiadłości Barton. Dwie z jej córek - panny na wydaniu - choć różne pod względem charakterów, tak samo szukają szczęścia i miłości. Uczuciowa, impulsywna Marianna marzy o mężczyźnie szarmanckim, wrażliwym, lubiącym te same lektury co ona. Łagodna i rozważna Eleonora odda serce jedynie człowiekowi spokojnemu i odpowiedzialnemu.

Instagram Post

Jak informuje portal Variety, Daisy Edgar-Jones wcieli się w rolę Eleonory. Nie ogłoszono jeszcze, kogo zobaczymy w roli Marianny.

Wydana w 1811 roku debiutancka powieść Jane Austen została już przeniesiona na ekran kilkukrotnie. Najgłośniejsza była adaptacja z 1995 roku dokonana przez Anga Lee, w której w rolach głównych wystąpiły Emma Thompson i Kate Winslet.