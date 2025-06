Brad Pitt jawi się jako jeden z najbardziej charyzmatycznych aktorów Hollywood. Jednak za błyszczącą fasadą sławy kryje się uzależnienie od alkoholu, z którym Pitt borykał się przez wiele lat. Dziś mówi otwarcie o swoich doświadczeniach z mityngów Anonimowych Alkoholików.

Brad Pitt na europejskiej premierze filmu „F1: Film” w Londynie / NEIL HALL / PAP/EPA

W poszukiwaniu pomocy: Brad Pitt i Anonimowi Alkoholicy

Potrzebowałem restartu - to słowa Brada Pitta, które padły podczas rozmowy z Daxem Shepardem, gospodarzem podcastu "Armchair Expert". Aktor nie ukrywa, że jego droga do trzeźwości nie była łatwa, ale odkrycie mityngów AA okazało się dla niego "wyjątkowym doświadczeniem". Pitt podkreśla, że spotkania te dały mu możliwość otwartego dzielenia się swoimi doświadczeniami, słabościami, a także humoru, który okazał się nieoceniony w procesie leczenia.

Ciężkie czasy w życiu aktora

Brad Pitt przyznaje, że jego problemy z alkoholem nasiliły się w trakcie burzliwego małżeństwa z Angeliną Jolie. Aktor tłumaczy, że w alkoholu szukał ucieczki od samotności i niezrozumiałych emocji. Decyzję o udaniu się na mityng AA podjął w 2016 roku, kiedy to Jolie wniosła pozew o rozwód. Pitt wspomina, że początkowo czuł się onieśmielony, ale z czasem mityngi stały się dla niego miejscem, w którym mógł otwarcie mówić o swoich emocjach i problemach.

Droga do lepszego jutra

Brad Pitt podkreśla, że mimo trudności, jakie napotkał, jest gotów wziąć odpowiedzialność za swoje błędy.

Musiałem się obudzić w niektórych sprawach. Ale potrafię wziąć odpowiedzialność za swoje błędy i się do tego przyznać. Teraz chodzi o to, co mogę z tym zrobić, jak mogę to naprawić i upewnić się, że to się nie powtórzy. Bądź lepszy, zrób krok naprzód - mówi aktor.

Brad Pitt na dużym ekranie

Pomimo osobistych wyzwań, Brad Pitt nie zwalnia tempa w swojej karierze aktorskiej. Już 27 czerwca widzowie będą mieli okazję zobaczyć go w dramacie sportowym "F1: Film", w którym wcieli się w rolę legendarnego zawodnika Formuły 1. Aktor nie kryje, że projekt ten jest dla niego "spełnieniem marzeń", a praca nad filmem - kolejnym krokiem w jego bogatej karierze.