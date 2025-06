Jesienią tego roku ruszą zdjęcia do długo oczekiwanej nowej wersji "Nieśmiertelnego", filmu, który na stałe zapisał się w annałach kinematografii. W głównej roli pojawi się Henry Cavill, znany z roli Supermana, a teraz do obsady dołącza Russell Crowe, który wcieli się w postać mentora głównego bohatera, rolę, którą w oryginalnej wersji filmu z 1986 roku zagrał niezapomniany Sean Connery.

Russell Crowe w roli mentora w nowym "Nieśmiertelnym" / Liam McBurney / PAP/PA

Henry Cavill i Russell Crowe zagrają razem w nowej ekranizacji kultowego filmu "Highlander" ("Nieśmiertelny").

Russell Crowe wcieli się w rolę Ramireza, mentora głównego bohatera, co jest nawiązaniem do roli Seana Connery'ego z oryginału.

Reżyserią zajmie się Chad Stahelski, znany z sukcesu serii "John Wick", który zapowiada poszerzenie i pogłębienie znanej mitologii zamiast zwykłego remaku.

Wielki powrót do świata nieśmiertelnych wojowników

"Highlander", znany w Polsce jako "Nieśmiertelny", to opowieść o nieśmiertelnych wojownikach, prowadzących odwieczną walkę, której stawką jest życie. Zasady są proste - by pokonać nieśmiertelnego, trzeba go zdekapitować. W centrum tej opowieści stoi Connor MacLeod, szkocki wojownik z XIV wieku, który odkrywa, że śmierć go omija. W jego życiu pojawia się Ramirez, inny z nieśmiertelnych, który staje się jego mentorem i przewodnikiem w nowej, pełnej niebezpieczeństw rzeczywistości. W oryginalnym filmie Ramirezowi oblicze nadał Sean Connery, a teraz, w nowej odsłonie, jego duchowego spadkobiercę zagra Russell Crowe.

Chad Stahelski odkrywa karty

Za reżyserię nowej wersji "Nieśmiertelnego" odpowiada Chad Stahelski, twórca sukcesu serii "John Wick". Projekt, rozwijany przez niemal dekadę, nabrał tempa właśnie dzięki jego zaangażowaniu. Stahelski zapowiada, że film nie będzie zwykłym remakiem, ale rozszerzeniem i pogłębieniem znanej mitologii.

Produkcja powstaje pod skrzydłami Amazon MGM Studios oraz United Artists, co budzi duże oczekiwania wśród fanów i branży.

Russell Crowe – aktor wielu talentów

Russell Crowe, który wcieli się w postać mentora, nie zwalnia tempa. Aktor znany z takich ról, jak Maximus w "Gladiatorze" czy Javert w "Nędznikach", kontynuuje swoją bogatą karierę. Już niedługo zobaczymy go w "Nurembergu" Jamesa Vanderbilta, gdzie zagra Hermanna Goringa. Crowe zakończył również pracę nad dramatem "Unabom" dla Netflixa, opowiadającym historię Teda Kaczynskiego, znanego jako Unabomber. W jego portfolio znajdziemy też thriller "Billion Dollar Spy" oraz "Bear Country", co świadczy o niezwykłej wszechstronności tego aktora.

"Nieśmiertelny" – kultowy tytuł wraca w wielkim stylu

Nowa wersja "Nieśmiertelnego" zwiastuje emocjonujący powrót do świata, w którym walka o życie przeplata się z głębokimi refleksjami o naturze ludzkiej nieśmiertelności. Z Henrym Cavillem i Russellem Crowe'em w głównych rolach oraz Chadem Stahelskim za kamerą, projekt ma wszystkie atuty, by stać się kolejnym wielkim hitem na miarę swojego kultowego poprzednika. Fani oryginału oraz nowe pokolenia widzów z pewnością z niecierpliwością będą oczekiwać premiery, by ponownie zanurzyć się w ten unikatowy świat pełen dawnych i nowych legend.