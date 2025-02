25 lat temu w Polsce ukazała się pierwsza część serii J.K. Rowling - „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”. Poznańskie wydawnictwo Media Rodzin zapowiedziało jubileuszowe wznowienie powieści autorstwa J.K. Rowling.

Z okazji jubileuszu wydawnictwo zaplanowało m.in. zlot fanów Harry’ego Pottera. Okolicznościowe wydarzenia trwać będą przez cały rok. Jednym z ważniejszych ma być wznowienie serii z okładkami autorstwa amerykańskiej artystki Mary GrandPré z 2000 roku, o które od lat prosili fani.

Jubileuszowe wydanie to ukłon w stronę nostalgii i powrót do estetyki, którą wielu dorosłych czytelników pamięta ze swoich pierwszych egzemplarzy "Harry’ego Pottera". Ilustracje Mary GrandPré to jeden z najbardziej ikonicznych elementów oryginalnej edycji, a ich powrót do polskich księgarni stanowi wyjątkowy moment dla kolekcjonerów i nowych czytelników" - poinformowało we wtorek wydawnictwo.

"Magia naprawdę działa"

Redaktor naczelna wydawnictwa, Joanna Nowakowska, przekazała, że oryginalne wydanie książki "Harry Potter i kamień filozoficzny" przywiózł do Poznania w 1999 r. właściciel firmy Robert Gamble.



Kupił egzemplarz na lotnisku, przeczytał w samolocie i dał się porwać jak dziecko. Nie minęło kilka tygodni, a podpisaliśmy umowę na wydanie książki w Polsce. Pod koniec grudnia było już gotowe tłumaczenie, nad którym pracował niezastąpiony Andrzej Polkowski. W 2000 roku nikt jeszcze nie wiedział, że Harry Potter stanie się globalnym fenomenem, ale kiedy dzieci zaczęły pisać do nas listy i rysować swoje ulubione sceny z książki, wiedzieliśmy, że magia naprawdę działa - powiedziała.



Wydawnictwo poinformowało, że wśród tegorocznych atrakcji i wydarzeń znalazł się m.in. planowany na 5 kwietnia w Poznaniu zlot miłośników Harry’ego Pottera. Także w kwietniu w Alvernia Planet otwarta zostanie interaktywna wystawa "Harry Potter: The Exhibition".

Ponad 600 mln egzemplarzy sprzedanych na całym świecie

Harry’ego Pottera sprzedano w ponad 600 mln egzemplarzy na całym świecie, przełożono na 85 języków, słuchano w audiobookach przez ponad miliard godzin i zekranizowano w ośmiu bijących rekordy popularności filmach.