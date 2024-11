Pisarka wspominała, że często przesiadywała w kawiarni Majestic. To jedna z najpiękniejszych kawiarni świata, znajduje się na liście 10 najpiękniejszych kawiarni. To w niej J.K. Rowling na takich charakterystycznych, niedużych serwetkach zapisywała pomysły dotyczące Harry'ego Pottera, a nawet czasem fragmenty książki - wyjaśnia w rozmowie z Wojciechem Marczykiem Patrycja Bielska do Couto, przewodniczka po Porto, która należy do Polskiego Stowarzyszenia Przewodników bez Granic. Rozmówczyni RMF FM dodaje, że warto wybrać się do tej kawiarni nie tylko ze względu na jej związki z popularną książką, ale też z powodu jej wnętrz.

W książkach o Harrym Potterze jest jeszcze jedno widoczne nawiązanie do Porto. To strój uczniów Hogwartu, fikcyjnej uczelni kształcącej młodych czarodziejów. Nawiązuje on do tego, co pisarka widziała na ulicach Porto - podkreśla Patrycja Bielska do Couto.

Inspirację Porto widać w stroju Harry'ego Pottera i uczniów Hogwartu, bo to strój nawiązujący wprost do stroju portugalskich studentów, który J.K. Rowling widziała na ulicach Porto, mieszkając tutaj - wyjaśnia przewodniczka.

Strój portugalskich studentów jest tradycyjny i unikatowy na skalę światową. To swego rodzaju mundurek, który składa się z białej koszuli, czarnego krawatu, spodni przypominających te od garnituru, a także z długiej marynarki. Podobny jest strój studentek - w jego skład wchodzi także biała bluzka, czarny krawat i czarna spódnica, do tego obowiązkowe są czarne rajstopy i buty na niskim szerokim obcasie, a także żakiet. Zarówno studenci, jak i studentki noszą też długie, czarne peleryny, co ma dodawać majestatu i pokazywać, że nie każdy może być w ich gronie.

Wnętrze księgarni Lello / Patrycja Bielska do Couto /

Poza kolorami, podobieństwo między strojem studenta z Portugalii a uczniem Hogwartu widać jak na dłoni.