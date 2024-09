"Filmy o Harrym Potterze były fantastyczne – zostawcie je w spokoju!" – apeluje brytyjski aktor Jared Harris, nawiązując do planów ponownej ekranizacji słynnej powieści J.K. Rowling. Harris został zapytany o to, czy byłby zainteresowany zagraniem postaci Albusa Dumbledore’a. Ojciec aktora, a zarazem aktor – Richard Harris, grał tę postać w dwóch pierwszych częściach serii.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/Newscom / PAP

Przygody młodego czarodzieja tym razem mają zostać przedstawione w formie serialu. Zmieni się obsada, a twórcy nie planują aktualnie, żeby gwiazdy filmowego cyklu wróciły do swoich ról.

W przypadku postaci Albusa Dumbledore’a byłoby to o tyle trudne, że grający go laureat Oscara, Richard Harris zmarł po występie w dwóch filmach serii, a zastąpił go Michael Gambon, który zmarł w ubiegłym roku.

"Nie, dziękuję" - odpowiada na pytanie o zainteresowanie rolą dyrektora Dumbledore’a, Jared Harris. Aktor udzielił wywiadu gazecie "The Independent", w którym pojawił się temat serialowej ekranizacji książek o Harrym Potterze. Tym samym Harris nie dołączył do Gary’ego Oldmana, który chętnie pojawiłby się w serialu, choć w innej roli niż wystąpił już w filmach, w których wcielił się w postać Syriusza Blacka.

"Po co w ogóle robić ten serial? Nie rozumiem. Filmy o Harrym Potterze były fantastyczne - zostawcie je w spokoju!" - grzmi Harris, który jednak zdaje sobie sprawę z tego, że wiele książkowych wątków zostało pominiętych w filmach i teraz można by je było rozwinąć. Na razie projekt znajduje się na etapie castingów, a odtwórcy ról Pottera, Rona Weasleya i Hermiony Granger wciąż są poszukiwani.

Jared Harris / VALERIE MACON/AFP/East News / East News

W rozmowie z "The Independent" Jared Harris wrócił też pamięcią do swojej pracy przy dokumentalnym filmie "Duch Richarda Harrisa" z 2022 roku, który przybliżył sylwetkę tego wybitnego aktora.

"Kiedy tata był chory, w szpitalu zaczął pisać swoją autobiografię. Jedna z pielęgniarek wyrzuciła wszystkie jego notatki. Nie wiem, ile tego napisał. W filmie chcieliśmy dać widzom poczuć, jakim był człowiekiem. Można się do tego zbliżyć, ale nigdy nie będzie się w stanie zobaczyć całego obrazu" - zdradza syn.

Pierwsza filmowa część serii filmów o Harrym Potterze - "Harry Potter i Kamień filozoficzny" miała swoją premierę w 2001 r. Ostatnia - "Harry Potter i Insygnia śmierci II", dziesięć lat później, w 2011 r.