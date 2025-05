Mówiła o sobie, że nie skarży się, ponieważ "niczemu to nie służy". Wyznała, że brakuje jej przyjaciół, którzy już odeszli - jak Alain Delon, czy Jean-Paul Belmondo. Tym, co jest przykre w starzeniu się, jest fakt, że nie ma się już przyjaciół - oni odeszli - powiedziała.



"Bardotka" nie ma telefonu komórkowego ani komputera. Ogląda telewizję, by wiedzieć, co dzieje się na świecie.



Jedna z największych gwiazd kina zapewniła, że nie myśli o swojej niegdysiejszej karierze aktorskiej. Jak jednak przyznała, to dzięki niej dziś jest znana na świecie jako osoba, która broni praw zwierząt. Bardot dziś zna odpowiedź na pytanie, po co żyje - właśnie dla zwierząt. Podczas wywiadu położyła nacisk na swój apel do rządzących - który nazwała swą ostatnią walką - aby wprowadzić we Francji zakaz polowania z nagonką.