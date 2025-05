"Myślę, że nadspodziewanie dobrze wypadł - jak na jego możliwości - Sławomir Mentzen. Jak na niego, myślę, że był sprawny. Dobrze wypadł Adrian Zandberg. Joanna Senyszyn miała swoje momenty. Karol Nawrocki - słyszałam opinie, że dobrze mu poszło, ale ja nie miałam takiego wrażenia. Moim zdaniem wypadł źle. Natomiast wszyscy jesteśmy już zmęczeni" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat, komentując ostatnią przed niedzielnymi wyborami debatę prezydencką. Polityczka sprecyzowała, że jej zdaniem Karol Nawrocki "był w defensywie". Przyznała też, że na tej "ostatniej prostej" wszystkim kandydatom zmęczenie daje się we znaki.

"Nawrocki w defensywie". Biejat ocenia rywali po debacie prezydenckiej Piotr Mazur / RMF24

O przebiegu kampanii, sondażach, a także poniedziałkowej debacie prezydenckiej rozmawialiśmy we wtorek w Porannej rozmowie w RMF FM z Magdaleną Biejat.

Kandydatka Lewicy o poniedziałkowej debacie prezydenckiej: Tak jeszcze nie było

Czy kandydaci zyskali, czy stracili, dowiemy się już niedługo. Trudno jest utrzymać dynamikę po kolejnej debacie. Jeszcze tak nie było, jeszcze nie mieliśmy takiej kampanii wyborczej, żeby była debata po debacie. Zaskoczyło mnie to, że nie było w ogóle pytania o obronność. Zaskoczyło mnie też pytanie o to, jak poprawić wizerunek polityków - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM kandydatka Lewicy na prezydenta, komentując wczorajszą debatę.

Wszyscy jesteśmy już zmęczeni - dodała i stwierdziła, że jest bardzo ciekawa ostatecznych wyników.

Wiele osób podejmuje decyzje w ciągu ostatnich dni, na ostatniej prostej. Nie zdziwiłabym się, gdyby wyniki się pozmieniały - powiedziała Magdalena Biejat.

Magdalena Biejat o sytuacji po lewej stronie sceny politycznej

Boleję nad tym, że jest dwoje kandydatów Lewicy. Uważam, że dzielenie wyborców nie jest ndobre - stwierdziła marszałek Senatu.

Przed nami są wybory w Nowej Lewicy wybory. Swój start ogłosiła już Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Myślę, że zmiana pokoleniowa się wydarzy. Ja też nie będę uciekać od roli liderki Lewicy (…). Zawsze mówimy, że Lewica jest kobietą - powiedziała.

Czy prostytucja powinna być zalegalizowana? Pytania od słuchaczy RMF FM

"Czy jest szansa na porozumienie z Partią Razem?" - tak brzmiało pierwsze pytanie od słuchaczy RMF FM.

Liczę na to, że jest - odpowiedziała wicemarszałek Senatu.

"Czy powinno się zalegalizować prostytucję?" - tak z kolei brzmiało drugie pytanie od słuchaczy RMF FM, tym razem od pani Anny .

Jestem zwolenniczką modelu francuskiego. Czyli takiego, w którym nie penalizuje się osób pracujących w prostytucji, ale ściga się sutenerów, którzy czerpią z niej zyski (...). Pamiętajmy, że prostytucja jest bardzo mocno powiązana z przestępczością i przemocą (...). Głównym problemem nie jest to, czy osoby pracujące seksualnie płacą podatki, ale to, czy są objęci ochroną państwa i wsparciem. Uważam, że powinniśmy zalegalizować prostytucję w tym sensie, żeby takie osoby mogły właśnie liczyć na wsparcie - stwierdziła Magdalena Biejat, podkreślając, że dziękuje za to pytanie, ponieważ takie w tej kampanii jeszcze nie padło.

Kandydatka Lewicy na urząd prezydenta RP była też pytana przez gospodarza Porannej rozmowy w RMF FM, Tomasza Terlikowskiego, o czterodniowy tydzień pracy oraz o to, czy sama skróciła swoim pracownikom czas pracy do czterech dni.

Nie skróciłam tygodnia pracy moim pracownikom, ponieważ jest kampania wyborcza - odpowiedziała Magdalena Biejat.

Magdalena Biejat będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM / Marcin Suchmiel / RMF FM

