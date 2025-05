Szymon Hołownia podczas telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta zagroził wyjściem z koalicji rządzącej. Marszałek Sejmu postawił jasne żądanie.

Szymon Hołownia / Paweł Topolski / PAP

Szymon Hołownia podczas telewizyjnej debaty prezydenckiej zagroził wyjściem z koalicji rządzącej.

Hołownia obiecał walkę o ustawę dotyczącą asystencji osobistej i zadeklarował wyjście z koalicji, jeśli nie zostanie ona przyjęta.

Podczas posiedzenia Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami omówiono dwa projekty ustaw o usługach asystenckich - prezydencki i rządowy.

Główne różnice między projektami dotyczą grupy wiekowej uprawnionej do korzystania z usług oraz formy zatrudnienia asystentów.

Hołownia: Deklaruję to, wyjdziemy z koalicji

Podczas jednej z serii pytań wzajemnych Szymon Hołownia złożył obietnicę: "Będziemy też walczyć o asystencję osobistą".

Będziemy walczyć, mimo że nasi koalicjanci - minister finansów blokuje tę ustawę po raz kolejny - podkreślił marszałek Sejmu.

Będziemy walczyć do tego stopnia, że jeżeli jej nie będzie, deklaruję to, wyjdziemy z koalicji - powiedział Hołownia.

Pusta sala sejmowa podczas omawiania ważnego projektu

8 maja podczas omawiania projektu ustawy dotyczącego usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, sala sejmowa świeciła pustkami.

Na posiedzeniu Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które odbyło się dzień wcześniej, omówiono dwa projekty ustaw dotyczące usług asystenckich - jeden autorstwa prezydenta, drugi przygotowany przez rząd pod kierownictwem wiceministra Łukasza Krasonia. Oba dokumenty różnią się w kilku kluczowych aspektach.

Pierwszą istotną różnicą jest grupa wiekowa uprawniona do korzystania z usług asystenta. W projekcie prezydenckim zaznaczono, że usługi te mają być dostępne dla wszystkich osób pełnoletnich, bez ustalania górnej granicy wieku. Z kolei projekt rządowy zakłada, że o takie wsparcie będą mogły ubiegać się osoby w wieku od 13 do 65 lat, co ogranicza dostępność usług dla osób starszych.

Kolejna różnica dotyczy formy zatrudnienia asystentów. Prezydencki projekt przewiduje oferowanie asystentom umów o pracę, co może zapewnić większą stabilność zatrudnienia i ochronę pracowniczą. Tymczasem w projekcie rządowym proponuje się zawieranie umów cywilno-prawnych, z uwzględnieniem prawa do urlopu oraz ubezpieczenia chorobowego.

Dzień po posiedzeniu podkomisji rządowym projektem ustawy zajął się Komitet Stały Rady Ministrów.