Zdjęcie Adama Lacha - przedstawiające młodą kobietę trzymającą biało-czerwoną flagę z napisem "Wolność" - wybrane zostało "Ikoną 30-lecia" w zorganizowanym przez Dom Spotkań z Historią i Press Club Polska konkursie na fotografię symbolizującą trzy dekady przemian, zapoczątkowanych w 1989 roku. "Mamy zdjęcie, które symbolizuje nasz polski niepokorny charakter, nasz opór, niezgodę na krzywdę i dążenie do zmieniania świata na lepszy. To symbol trzech dekad przemian w naszym kraju" - podkreślili jurorzy w oświadczeniu.

Adam Lach (Napo Images) IKONA 30-LECIA. Dom Spotkań z Historią / Press Club Polska / materiały prasowe /

Obraz autorstwa Adama Lacha to opowieść o wolności, solidarności i niezależności. O sile i bezkompromisowości nas, Polaków. To również świadectwo rosnącego udziału kobiet w życiu publicznym w Polsce. Świetnie skomponowany kadr przywodzi na myśl słynny obraz francuskiego malarza Eugene'a Delacroix "Wolność wiodąca lud na barykady". Młoda kobieta trzymająca flagę z napisem "Wolność" na zdjęciu Lacha wygląda niemal trójwymiarowo. Kiedy na nią patrzymy, jesteśmy pewni, że jest wolna i niezależna. Nie czuje jarzma, pod którym znajdowali się jej rodzice przed 1989 rokiem, jarzma ustroju totalitarnego, komunistycznego i cenzury - piszą jurorzy.

Podkreślają również, że autor zdjęcia należy do tego samego pokolenia co sfotografowana dziewczyna: urodził się w 1983 roku i "cała jego edukacja i dorosłe życie to już wolna, solidarna, niezależna Polska".

"Ikonę 30-lecia" wyłoniło międzynarodowe jury w składzie: Bruno Barbey (Magnum Photos), Anna Brzezińska (Dom Spotkań z Historią), Kasia Madera (BBC World Service), Katarzyna Madoń-Mitzner (Dom Spotkań z Historią), Maciek Nabrdalik (VII Photo Agency), Thomas Szlukovenyi (Thomson Reuters), Jarosław Włodarczyk (Press Club Polska).

Wyboru dokonano spośród 160 zdjęć zgłoszonych przez ponad 60 zawodowych fotografów.