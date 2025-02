Super Bowl to nie tylko impreza sportowa. Wykorzystując fakt, że ligę futbolu amerykańskiego oglądają miliony widzów, wielu producentów filmowych pokazuje właśnie w trakcie wielkiego finału o mistrzostwo National Football League zwiastuny i zapowiedzi swoich filmów. Oto, na co czekamy w 2025 roku.

Super Bowl 2025 / EPA/CJ GUNTHER / PAP/EPA

Brad Pitt w "F1"

Wideo youtube

Brad Pitt po raz pierwszy pojawił się w trailerze filmu o Formule 1. W filmie "F1", wyprodukowanym przez Apple Original Films, aktor wciela się w byłego kierowcę, który powraca do wyścigów Formuły 1. Film kręcony był podczas rzeczywistych weekendów Grand Prix.

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się nominowany do Oscara Kerry Condon, zdobywca Oscara Javier Bardem, zdobywca nagrody Emmy i nominowany do Złotego Globu Tobias Menzies, nominowana do nagrody Emmy Sarah Niles oraz Kim Bodnia i Samson Kayo.

"F1" wyreżyserował Joseph Kosinski, twórca m.in filmu "Top Gun: Maverick". Odpowiada on również za produkuje, wspólnie z Jerrym Bruckheimerem i Chadem Omanem. Film powstaje we współpracy z Formułą 1 i społecznością F1, zespołami, kierowcami i promotorami wyścigów. "F1" będzie dystrybuowany w kinach na całym świecie oraz w IMAX przez Warner Bros. Pictures od 25 czerwca 2025 roku.

Tom Cruise i "Mission: Impossible 8"

Wideo youtube

Ten film jest ósmą (i prawdopodobnie ostatnią) odsłoną długoletniej serii Toma Cruise. Początki sięgają filmu "Mission: Impossible" z 1996 roku. Od zawsze film znany był m.in z atrakcyjnych scen kaskaderskich. Tak ma być również w tym przypadku.

Powstawaniu nowej odsłony towarzyszyło wiele zawirowań i zmian dat premiery spowodowanych przeróżnymi kłopotami. Począwszy od nie najlepszego przyjęcia przez widzów poprzedniej części filmu aż po pandemię COVID-19. Pod koniec ubiegłego roku zakończono zdjęcia do części ósmej, jednak wciąż organizowane są niezbędne dokrętki. W polskich kinach film pojawi się 23 maja.

Spot aktorskiej wersji słynnej animacji

Wideo youtube

W trakcie wielkiego finału o mistrzostwo National Football League pojawiła się też zapowiedź aktorskiej wersji animacji "Jak wytresować smoka". Do kin trafi ona 13 czerwca 2025 roku. Przez ponad dekadę epicka trylogia filmów animowanych DreamWorks Animation o przyjaźni nastoletniego chłopca o imieniu Czkawka i jego smoka z gatunku Nocna Furia, o imieniu Szczerbatek zachwycała widzów na całym świecie.

Tym razem powstała wersja z aktorami. Na wyspie Berk, gdzie wikingowie i smoki są zaciekłymi wrogami od pokoleń mieszka Czkawka (Mason Thames). Pomysłowy, ale niedoceniony syn wodza (Gerard Butler). Czkawka przeciwstawia się wielowiekowej tradycji, kiedy zaprzyjaźnia się ze Szczerbatkiem. Ich nieprawdopodobna więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, podważając fundamenty społeczeństwa wikingów.

W filmie występują również Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Ruth Codd, nominowany do nagrody BAFTA Peter Serafinowicz i Murray McArthur. Zainspirowana bestsellerową serią książek Cressidy Cowell seria "Jak wytresować smoka" oczarowała publiczność na całym świecie, zdobywając cztery nominacje do Oscara i zarabiając ponad 1,6 miliarda dolarów.

Thunderbolts*

Wideo youtube

To najnowsza produkcja studia Marvel, w której grupa złoczyńców zostaje zrekrutowana przez rząd, aby wykonać tajną misję. Film pojawi się w kinach 30 kwietnia. W Polsce premiera odbędzie się 1 maja.

W obsadzie są m.in Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen oraz Julia Louis-Dreyfus.