Po chwili 14-krotna zdobywczyni nagrody Grammy pochyliła się w kierunku siedzącej obok niej raperki Ice Spice i skonsternowana skomentowała zaistniałą sytuację.

Wesprzeć artystkę postanowiła Serena Williams, która napisała w mediach społecznościowych: „Kocham cię Taylor, nie słuchaj tych krzyków!”. Clark Hunt, właściciel drużyny Kansas City Chiefs, w rozmowie z CNBC zaznaczył, że wbrew pozorom obecność Swift za każdym razem pozytywnie wpływa na odbiór rozgrywek. Dzięki niej, jak powiada, zainteresowanie ligą wzrosło – zwłaszcza wśród młodych kobiet.

Kendrick Lamar nie cenzurował się, wykonując "Not Like Us"

Na Super Bowl wystapił amerykański raper, który łącznie sprzedał na świecie ponad 7 mln płyt w tym 4,5 mln w Stanach Zjednoczonych. Kendrick Lamar w 2018 roku został pierwszym raperem nagrodzonym Nagrodą Pulitzera w dziedzinie muzyki. Współpracował m.in. z takimi gwiazdami sceny, jak Snoop Dogg, Rihanna, Beyoncé, Eminem, 50 Cent czy Kanye West.

Podczas imprezy niespodziewanie wykonał kontrowersyjny utwór - "Not Like Us" - pełen niecenzuralnych inwektyw pod adresem "kolegi" z branży, kandyjskiego rapera Drake'a. Na scenie zatańczyła ikona sportu, amerykańska była tenisistka Serena Williams.