Piosenka, w której Shakira wyśmiewa swojego byłego męża, pobiła rekord YouTube’a - nigdy wcześniej latynoski utwór nie zdobył tak wielu wyświetleń w tak krótkim czasie. Kolumbijka nagrała piosenkę, w której kpi ze swojego ex Gerarda Piqué oraz jego nowej dziewczyny. "Zamieniłeś ferrari na twingo", "jestem warta tyle do dwie 22-latki" – śpiewa.

Shakira opuszcza w grudniu 2022 roku gmach sadu rodzinnego w Barcelonie / QUIQUE GARCIA / PAP/EPA

Piosenka kolumbijskiej gwiazdy Shakiry jest najczęściej odtwarzanym nowym latynoskim utworem w historii platformy YouTube. W ciągu 24 godzin od premiery piosenkę odtworzona została 63 miliony razy.

45-letnia Shakira i Gerard Piqué, piłkarz z Barcelony, grający w przeszłości w Manchester United i hiszpańskiej reprezentacji, rozstali się w czerwcu zeszłego roku po blisko 12 latach małżeństwa. Powodem była zdrada 35-latka. Porzucił on żonę dla 23-letniej dziś Clary Chía, studentki, pracującej w jego firmie produkcyjnej.

Po rozwodzie byli małżonkowie stoczyli batalię o opiekę nad dwoma synami: 9-letnim Milanem i 7-letnim Sashą. Ostatecznie Shakira uzyskała zgodę sądu na przeprowadzenie się wraz z dziećmi do Miami. Sportowiec ma do dyspozycji 10 dni w miesiącu, by przebywać z synami.

Shakira najwyraźniej nie doszła do siebie po rozstaniu. Zraniona przez niewiernego męża nagrała we współpracy z argentyńskim producentem DJ-em Bizarrapem trwającą 4 minuty piosenkę.

Wideo youtube

"Jestem warta tyle co dwie 22-latki" - śpiewa po hiszpańsku zraniona kobieta i dodaje: "Zmieniłeś ferrari na twingo, zmieniłeś rolexa na casio".

Dalej sugeruje, że jej były zamiast spędzać dużo czasu na siłowni powinien poćwiczyć swój mózg.

"Zostawiłeś mnie z teściową jako sąsiadką, z prasą u moich drzwi i długiem wobec skarbówki" - śpiewa Shakira, nawiązując do oskarżeń o niezapłacenie w Hiszpanii podatku dochodowego na łączną kwotę 14,5 miliona euro.

Prokuratura twierdzi, że ponieważ Shakira wraz z rodziną mieszkała w Barcelonie w latach 2012-2014, powinna zapłacić podatek hiszpańskiemu fiskusowi. Grozi jej nawet 8 lat więzienia i grzywna w wysokości 23 milionów euro.