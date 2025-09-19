Gratka dla fanów Aerosmith. Kultowy zespół wypuścił pierwszy autorski utwór od ponad dekady. "My Only Angel" to piosenka nagrana z młodym, brytyjskim rockmanem Yungbludem.

Steven Tyler i Joe Perry i Yungblud / JOHN ANGELILLO / PAP/Newscom

Piosenka "My Only Angel" znajdzie się na minialbumie "One More Time". Trafi on na rynek 21 listopada.

Ostatnim wydawnictwem Aerosmith był album "Music From Another Dimension!" z 2012 roku.

Na wspólnej EPce Aerosmith i Yungbluda znajdzie się w sumie pięć piosenek. Poza "My Only Angel" będą to również utwory "Problems", "Wild Woman", "A Thousand Days" oraz remix singla Aerosmith z 1977 roku -"Back in the Saddle".

Wideo youtube

7 września podczas gali MTV VMA Steven Tyler i Joe Perry oraz Yungblud oddali hołd zmarłemu Ozzy’emu Osbourne’owi. Wspólnie wykonali cover piosenki "Mama, I’m Coming Home". Po występie Tyler zwrócił się do publiczności słowami: "Mamy sekret, o którym nikt nie wie". Teraz tajemnica została ujawniona.

Wideo youtube

W ostatnim czasie wokalista Aerosmith Steven Tyler rzadko pojawia się na scenie. Zdiagnozowano u niego chorobę krtani.