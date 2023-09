Zespół Aerosmith odwołuje pożegnalne koncerty! Powodem - zły stan zdrowia Stevena Tylera. Lekarz kategorycznie zakazał mu śpiewać. "Jestem załamany, dostałem od lekarza surowe zalecenie, by nie śpiewać przez najbliższych 30 dni" - poinformował muzyk w oficjalnym oświadczeniu.

Steven Tyler podczas koncertu Aerosmith/ Zdj. archiwalne / Dafydd Owen / PAP/Photoshot

Na początku września zaczęła się wyczekiwana przez fanów zespołu pożegnalna trasa Aerosmith. Niestety właśnie została przerwana. Powodem są problemy zdrowotne wokalisty grupy. Steven Tyler uszkodził struny głosowe.

Pierwszy z koncertów w ramach trasy "Peace Out: The Farewell Tour" odbył się 2 września w Filadelfii. Fani usłyszeli największe przeboje grupy, wśród nich "Love in an Elevator", "Janie’s Got a Gun", "I Don’t Want to Miss a Thing", "Sweet Emotion" czy "Walk This Way".

Tuż po Steven Tyler ogłosił, że z powodu problemów zdrowotnych musi przełożyć kolejne koncerty. "Jestem załamany, ale dostałem od lekarza surowe zalecenie, by nie śpiewać przez najbliższych 30 dni. (...) Doznałem uszkodzenia strun głosowych, które wywołało krwawienie. Jesteśmy zmuszeni przesunąć kilka kolejnych terminów, abyśmy po powrocie mogli dać wam show, na jakie zasługujecie" - napisał w oficjalnym oświadczeniu 75-letni muzyk.