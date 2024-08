Legenda amerykańskiego rocka, zespół Aerosmith ogłosił zakończenie działalności koncertowej. Jak poinformowali muzycy w komunikacie, decyzja zapadła z powodu problemów zdrowotnych wokalisty Stevena Tylera.

Steven Tyler / SVEN HOPPE / PAP/EPA

Informację o zakończeniu grania koncertów grupa Aerosmith opublikowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Powodem jest stan głosu wokalisty Stevena Tylera, który uszkodził struny głosowe podczas jednego z zeszłorocznych występów, odbywających się w ramach pożegnalnej trasy "Peace Out: The Farewell Tour".

Zespół zapowiadał powrót na scenę we wrześniu i kontynuację trasę, która zakończyć się miała w lutym 2025 r.

"Głos Stevena jest instrumentem, jak każdy inny i ostatnie miesiące spędził na próbach odzyskania formy sprzed urazu. Mimo że miał najlepszą opiekę medyczną, niestety stało się jasne, że powrót do pełni zdrowia jest niemożliwy. Podjęliśmy trudną, ale konieczną decyzję o rezygnacji z koncertowania" - napisano.

Do największych przebojów założonego w 1970 r. w Bostonie zespołu należą m.in. piosenki "Crazy", "Cryin'", "Dude (Looks Like a Lady)", "I Don't Want to Miss a Thing", "Janie's Got a Gun" czy "Dream On". Zespół kilkakrotnie koncertował w Polsce, po raz pierwszy w 1994 r. na warszawskim stadionie Gwardii.