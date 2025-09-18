"Policjanci z Miami" wracają na ekran. Kinową wersję hitu sprzed lat przygotowuje Joseph Kosinski - twórca takich hitów jak „Top Gun: Maverick” i „F1”. Na razie nie wiadomo, kogo zobaczymy w głównych rolach. Premierę zaplanowano na 2027 r.

Zdjęcie z planu serialu "Policjanci z Miami" / DPA / PAP/DPA

Bohaterami nadawanego w latach 1984-1990 serialu "Policjanci z Miami" byli dwaj tytułowi detektywi działający pod przykrywką: James "Sonny" Crockett i Ricardo Tubbs. W ich role wcielili się Don Johnson i Philip Michael Thomas.

Serial podbił nie tylko telewizję. Miał też wpływ na męską modę.



Don Johnson i Philip Michael Thomas na planie serialu "Policjanci z Miami" / DPA / PAP/DPA

W 2006 roku do kin trafiła wyreżyserowana przez Michaela Manna filmowa, uwspółcześniona wersja serialu. W rolach głównych można było zobaczyć Colina Farrella i Jamiego Foxxa.

Nowa kinowa wersja "Policjantów z Miami" będzie mieć premierę 6 sierpnia 2027 roku. Film ma pokazać blichtr i korupcję w Miami połowy lat 80. XX wieku. Inspiracją ma być m.in. pierwszy sezon serialu.

Zdjęcia do "Miami Vice" mają rozpocząć się w przyszłym roku. Trwa proces kompletowania obsady. Nie wiadomo więc jeszcze, kogo zobaczymy w rolach głównych.

Autorami scenariusza są Eric Warren Singer i Dan Gilroy. Za reżyserię odpowiada specjalista od kinowych widowisk Joseph Kosinski. Jego "Top Gun: Maverick" i "F1" były wielkimi kinowymi hitami.