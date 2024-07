Polityka i biznes w Indiach

Trudno sobie wyobrazić wesele Ambaniego i Merchant w Indiach, którymi nie rządzi premier Narenda Modi - stwierdziła komentatorka "New York Timesa" Sonia Faleiro. W jej opinii urzędujący od dekady premier, jak żaden inny, nie był tak silnie związany z wielkim biznesem. To sprzyja koncentracji bogactwa i tworzeniu się sieci oligarchów.

W 2017 r. Modi wprowadził mechanizm zbierania funduszy zwanych obligacjami wyborczymi, co umożliwia przekazanie nieograniczonej ilości darowizn na rzecz partii politycznych. Dzięki temu Indyjska Partia Ludowa (BJP), której jest liderem, przez kolejne pięć lat zgromadziła 635 mln dolarów za pośrednictwem obligacji. To 5,5-krotnie więcej niż Indyjski Kongres Narodowy (INC) czyli partia opozycyjna.

W ramach śledztwa dziennikarskiego trzy niezależne redakcje indyjskie ujawniły w marcu, że firma o nazwie Qwik Supply Chains zakupiła obligacje wyborcze o wartości 50 mln dolarów. Jednym z dyrektorów była osoba związana ze spółkami zależnymi od firmy ojca pana młodego, Mukesha Ambaniego. Sąd Najwyższy Indii unieważnił mechanizm obligacji wyborczych, uznając go za niekonstytucyjny, ale decyzja ta nie wpłynęła na wynik tegorocznych wyborów parlamentarnych.

Ambani zainwestował duże pieniądze w indyjskie media, obecnie jest on właścicielem ponad 70 redakcji, które tworzą kanał informacyjny, docierających do 800 mln widzów tygodniowo. To dzięki niemu wizerunek Modiego zdominował przedwyborczy krajobraz. W opinii najbogatszego człowieka w Azji Modi jest "najbardziej udanym premierem w historii Indii".

Jak zaznaczyła komentatorka "NYT", sam premier nie był obecny na uroczystościach przedślubnych, prawdopodobnie by uniknąć oskarżeń o kumoterstwo w czasie trwania wiosennej kampanii wyborczej. Jednak jego wpływ był widoczny. Młody Ambani oświadczył, że wybór Jamnagaru na miejsce uroczystości przedślubnych, był odpowiedzią na hasło "Ślub w Indiach", poprzez które Modi nawoływał, aby Indusi pobierali się w ojczyźnie, a nie poza jej granicami. W mieście tym znajduje się największa rafineria ropy naftowej na świecie należąca do Ambaniego. Aby goście z całego świata mogli przybyć na uroczystości za państwowe pieniądze rozbudowano tamtejsze lotnisko.

Koncentracja bogactwa w Indiach jeszcze nigdy nie była tak widoczna. Według organizacji Oxfam w rękach najbogatszych osób w Indiach, których szacuje się na ok. 1 proc. obywateli, znajduje się ponad 40 proc. bogactw krajowych, w tym złóż surowców oraz ziemi. Jednocześnie to państwo z największą liczbą osób biednych wynoszącą około 229 mln ludzi. Oxfam określa Indie jako państwo, w którym "przetrwają najbogatsi".