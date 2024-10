Taylor Swift wskoczyła na pierwsze miejsce listy najbogatszych piosenkarek. Wartość majątku amerykańskiej gwiazdy szacowana jest na 1,6 miliarda dolarów (6,3 miliarda złotych) - podaje "Forbes". Do tej pory miano to dzierżyła Rihanna, której majątek wycenia się obecnie na 1,4 miliarda dolarów.

Taylor Swift / Anthony Harvey/Shutterstock / Rex Features / East News

Na fortunę Taylor Swift składają się głównie zarobki z jej ostatniej trasy koncertowej "The Eras Tour" (600 milionów), jej katalog muzyczny (600 milionów) oraz nieruchomości, które wyceniane są na 125 milionów dolarów.

W minionym roku Swift została pierwszą na świecie miliarderką tylko dzięki komponowaniu piosenek i występom.

Finansowym strzałem w dziesiątkę - nie tylko dla Swift - jest trasa koncertowa "The Eras Tour". Gwiazda wystąpiła na trzygodzinnych koncertach w 21 miastach w Azji, Europie i Australii. Na samej tylko sprzedaży gadżetów związanych z wokalistką w australijskim Sydney, Swift zarobiła ponad 43 miliony dolarów.

Dla każdego z goszczących ją miast pojawienie się artystki przyniosło wymierne ekonomiczne korzyści. Tylko występy w Tokio przyniosły Japonii około 228 milionów dolarów, które zostawili w kraju fani z całego świata pragnący na żywo zobaczyć swoją idolkę.

A to nie koniec wspomnianej trasy. Już 18 października Taylor wystąpi w Miami. Do zakończenia "The Eras Tour" pozostało jej jeszcze 18 występów. Może to jednak nie wystarczyć do tego, by na liście miliarderów wyprzedzić innego znanego muzyka. "Forbes" wycenił jego majątek na 2,5 miliarda. To jedyny muzyk, który zarobił więcej od Swift.