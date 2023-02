W czasie występu Rihanna przypomniała swoje największe przeboje. Swoje show rozpoczęła od piosenki "Bitch Better Have My Money", a skończyła na "Diamonds". Fani usłyszeli też takie hity jak m.in. "Umbrella", "Only Girl In The World", "Work".

Rihanna nie tak dawno, bo 13 maja została matką po raz pierwszy. Piosenkarka jest w związku z raperem występującym pod pseudonimem A$AP Rocky.

W niedzielnym Super Bowl na stadionie w Glendale w Arizonie zespół Kansas City Chiefs pokonał walczącą o drugi tytuł ekipę Philadelphia Eagles 38:35.