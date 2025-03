Richard Chamberlain zmarł w wieku 90 lat. Aktor zyskał sławę rolami w telewizyjnym dramacie medycznym "Dr. Kildare" oraz serialach "Szogun" i "Ptakach ciernistych krzewów". Przyczyną śmierci aktora były powikłania po udarze.

Informację o śmierci Chamberlaina potwierdzili m.in. wieloletni partner aktora Martin Rabbett, a także amerykański dziennikarz i publicysta Harlan Boll.

"Nasz ukochany Richard jest teraz z aniołami. Jakże byliśmy błogosławieni, że poznaliśmy tak niesamowitą i kochającą duszę" - napisał w oświadczeniu Rabbett.

Richard Chamberlain zmarł w sobotę późnym wieczorem na Hawajach z powodu powikłań po udarze - podaje Reuters.

Chamberlain stał się idolem nastolatków, gdy wcielił się w rolę przystojnego dr. Jamesa Kildare'a w serialu emitowanym w latach 1961-1966. "The Guardian" pisał wówczas, że 27-letni aktor "wyglądał, jakby został wyrzeźbiony przez kochającego boga z masła, miodu i wdzięku".

Od tego czasu zaczęła się jego wielka kariera, która obejmowała teatr, film i telewizję.

Chamberlain został okrzyknięty "królem miniseriali" m.in. dzięki rolom profesora Henry'ego Higginsa w "My Fair Lady" i kapitana von Trappa w "Dźwiękach muzyki". Był również Jasonem Bourne'em w miniserialu z 1988 r. pt. "Tożsamość Bourne'a".

"Fascynujące w Richardzie jest to, że jego wachlarz możliwości jest ogromny. Jego zdolność do bycia innym za każdym razem sprawia, że jest tak cennym nabytkiem" — powiedziała producentka Susan Baerwald w wywiadzie dla "New York Timesa" w 1988 roku.