Od 400 do 600 tys. euro, czyli od 1,7 do 2,5 mln zł - szacuje się, że właśnie taką zawrotną cenę osiągnie odnaleziony scenariusz debiutanckiego filmu Jeana-Luca Godarda "Do utraty tchu". Manuskrypt sztandarowego dzieła francuskiej Nowej Fali w czerwcu zostanie wystawiony na sprzedaż.

Prezentacja rękopisu z fragmentami scenariusza filmu "Do utraty tchu" Jean-Luca Godarda, Francja, marzec 2025 / Teresa Suarez / PAP Rękopis scenariusza "Do utraty tchu" liczy około 70 stron i zawiera streszczenia najbardziej kultowych scen filmu, takich jak ta otwierająca film, w której bohater grany przez Jeana-Paula Belmondo kradnie w Marsylii samochód. Manuskrypt został znaleziony w majątku producenta filmu, Georges'a De Beauregarda (urodzonego w 1920 roku, zmarłego w 1984), wraz z wieloma fotografiami związanymi z tym filmem, które również zostały dołączone do zestawu. Wideo youtube Jean-Luc Godard, który był współautorem tekstu, nie przepadał za typowymi scenariuszami. Unikał szczegółowych opisów, a dialogi do jego filmów powstawały w noc poprzedzającą dzień zdjęciowy. / Teresa Suarez / PAP / Teresa Suarez / PAP Ten manuskrypt jest historycznym dokumentem, który uchwycił narodziny jednego z największych francuskich produktów eksportowych, jeśli chodzi o kino - podkreśliła Anne Heilbronn z paryskiego oddziału domu aukcyjnego Sotheby's, cytowana przez AFP. Aukcja potrwa od 4 do 18 czerwca.