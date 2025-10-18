Na otwarcie stoków w Polsce trzeba jeszcze poczekać, ale za granicą można już cieszyć się białym szaleństwem. "Aktualnie mamy wiele możliwości, bo czynne są wszystkie ośrodki narciarskie na lodowcach w Austrii, kilka ośrodków w Szwajcarii i np. Maso Corto we Włoszech" - powiedział Jacek Ciszak, redaktor naczelny portalu skionline.pl, twórca ponad 300 filmów o ośrodkach narciarskich. Był on gościem Krzysztofa Urbaniaka w internetowym Radiu RMF24.

Gdzie na narty za granicą? / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Warunki na trasach są bardzo dobre mimo niewielkiej ilości śniegu, jednak nie wszystkie trasy są dostępne dla turystów - część zajmują zawodnicy i kluby sportowe.

Wśród aktualnie otwartych ośrodków narciarskich wymieniane są: wszystkie lodowce w Austrii, Maso Corto we Włoszech, a także szwajcarskie Zermatt, Engelberg i Saas-Fee.

Jaki kierunek warto obrać?

Jak relacjonuje gość Krzysztofa Urbaniaka w Radiu RMF24, warunki są doskonałe. Trzeba być świadomym, że nie wszystkie trasy są aktualnie otwarte, a część z nich jest teraz zajęta przez zawodników i kluby sportowe. Na przykład w austriackim Sölden rusza niedługo Alpejski Puchar Świata, więc część tras zajmują profesjonalni sportowcy.

Ile trzeba wydać na narty?

Oto listopadowe ceny skipassów we wspomnianych miejscowościach:

Aktualny skipass na 6 dni w szwajcarskim Zermatt kosztuje 367 franków szwajcarskich, co w przeliczeniu wynosi ok. 397 euro.

W szwajcarskim Saas-Fee skipass kosztuje 407 franków szwajcarskich, czyli ok. 440 euro.

Skipass w Engelbergu kosztuje 327 franków szwajcarskich - 353 euro.

We włoskim Maso Corto cena wynosi do 7 listopada 341 euro, a od 8 listopada 246 euro.

Jak doradził naczelny skionline.pl, im wcześniej kupuje się skipass, tym lepiej. Wejściówka na lodowiec Kaunertaler w kasie kosztuje 388 euro za 6 dni. Ten sam skipass kupiony wcześniej przez internet kosztuje 272 euro, więc można zaoszczędzić blisko 110 euro, planując z wyprzedzeniem. Aktualnie najdroższy skipass kosztuje 451 euro za 6 dni i dotyczy austriackiego Sölden.

Ceny od zeszłego roku w zachodnich ośrodkach nieco wzrosły. Jest to podwyżka ok. 4-5 procent.

Nowości w Polsce

Ekspert narciarskich przekazał, że w Polsce wiele ośrodków narciarskich nie podniesie swoich cen. Są nimi np. pięć ośrodków z Grupy Pingwina oraz Tatry Super Ski.

Na krajowych stokach pojawią się w tym sezonie nowe atrakcje. Największą atrakcją będzie nowa sześcioosobowa kanapa na Jaworzynie Krynickiej w Krynicy Zdrój. (...) Szybka, wygodna, bezpieczna, z osłonami, podgrzewana, więc full wypas - zdradził Ciszak. Naczelny skionline.pl podzielił się również informacją, że w Wiśle stanie... Fabryka śniegu. To specjalne urządzenia, kontenery, które mogą produkować śnieg przy temperaturach rzędu 20-paru stopni - wyjaśnił.

A w katowickim Spodku już za miesiąc, 22 i 23 listopada, odbędzie się Snow Expo, największa coroczna impreza narciarska, podczas której można sprawdzić ofertę sprzętu narciarskiego, spotkać się z przedstawicielami ośrodków narciarskich i biur podróży.

Opracowanie: Karolina Galus