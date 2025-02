Radio RMF Classic ogłosiło nominowanych do tegorocznej nagrody MocArty RMF Classic. W tej edycji redakcja wyłoniła 21 wyjątkowych osób, wydarzeń i inicjatyw z dziedziny kultury i sztuki. Ruszyło głosowanie, w którym to słuchacze wybiorą zwycięzców w czterech kategoriach: Człowiek Roku, Wydarzenie Roku, Muzyka Filmowa Roku i MocNa Rzecz.

/ Natalia Ryba / RMF FM

Nagroda MocArty RMF Classic to prestiżowe wyróżnienie przyznawane od 2010 roku przez słuchaczy i redakcję RMF Classic.

Choć z roku na rok plebiscytów, szczególnie w kulturze, przybywa, to myślę, że nasze MocArty wyróżniają się pewnym szczególnym charakterem i kolorytem. Nasi słuchacze to ludzie o bardzo szerokim spektrum zainteresowań - cenią sobie osoby, projekty i inicjatywy, które wykraczają poza mainstream - mówi Paweł Pawlik, Dyrektor Programowy RMF Classic.

Dlatego i my, tworząc ten plebiscyt kilkanaście lat temu, postanowiliśmy, że nie będziemy ich w żaden sposób ograniczać, stąd tak szerokie i różnorodne kategorie. Nie chcemy skupiać się tylko na muzyce, a docenić wszystko to, co nieoczywiste i wyjątkowe w polskiej kulturze, sztuce, nauce czy designie - dodaje.

W dotychczasowych edycjach MocArtów statuetkami zostali wyróżnieni m.in. Leszek Możdżer, Mirosław Baka, Robert Więckiewicz, Ewa Błaszczyk, Tomasz Kot, Tomasz Bagiński, Janusz Gajos, Olga Tokarczuk, Sławosz Uznański, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu czy krakowski MOCAK.

Do 2 marca słuchacze mogą oddawać głosy na swoich faworytów w internetowym głosowaniu na www.rmfclassic.pl w następujących kategoriach:

Kategoria CZŁOWIEK ROKU

Aktorka Małgorzata Hajewska-Krzysztofik

Pilot szybowcowy Sebastian Kawa

Reżyser i operator Marcin Koszałka

Producentka Ewa Puszczyńska

Dyrektor Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju i społecznik Maciej Sokołowski

Kategoria WYDARZENIE ROKU

Sukces filmu dokumentalnego "Pianoforte"

Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Płyta i trasa koncertowa #LetsBaRock, Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz

Pasmo sukcesów filmu "Dziewczyna z igłą"

Serial "Matki Pingwinów"

Kategoria MUZYKA FILMOWA ROKU

BRUTALISTA - Daniel Blumberg - under exclusive license to Milan Records, a label of Sony Music Entertainment, 2024

DZIKI ROBOT - Kris Bowers - Back Lot Music, a division of Universal Studios Music, 2024

EMILIA PÉREZ - Clément Ducol & Camille - Masterworks, Sony Music Entertainment, 2024

KOMPLETNIE NIEZNANY - Compilation 2024 Columbia Records, a Division of Sony Music Entertainment

KONKLAWE - Volker Bertelmann - Back Lot Music, a division of Universal Studios Music, 2024

SIMONA KOSSAK - Bartosz Chajdecki, 2024

Kategoria MocNa RZECZ



Park Akcji "Burza" w Warszawie

"Dezorientacje. Biografia Marii Konopnickiej", Magdalena Grzebałkowska, Wydawnictwo Znak

Centrum OKO w Bielsku-Białej

"Miasto Tańczącego Karpia", Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Wydawnictwo Dwie Siostry

Internetowy mini-serial Muzeum Zamoyskich w Kozłówce



Lista, wraz z uzasadnieniami nominacji oraz formularz do głosowania są dostępne na stronie rmfclassic.pl.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na uroczystej gali 18 marca 2025 roku w Muzeum POLIN w Warszawie. Plebiscyt będzie transmitowany na stronie rmfclassic.pl oraz rmf24.pl.