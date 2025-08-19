Brytyjski dom aukcyjny Bonhams wystawił na sprzedaż rekwizyty, kostiumy i elementy scenografii ze słynnego serialu "Downton Abbey".

Nie tylko fabuła serialu przyciągała widzów do ekranu, lecz także oprawa wizualna "Downton Abbey". Na aukcji będzie można zakupić między innymi sukienkę hrabiny Grantham, w której postać wcieliła się słynna brytyjska aktorka Maggie Smith. Na licytację trafią również suknie ślubne noszone przez młodsze bohaterki serialu, a także rodzinny samochód. Jego szacunkowa cena to między 25 tys. a 35 tys. funtów. Wśród mniejszych, ale równie cennych przedmiotów, znalazł się także scenariusz pierwszego odcinka, podpisany przez obsadę.

Warto dodać, że aukcja ma szczytny cel. Dochód ze sprzedaży rekwizytów zostanie przekazany na rzecz organizacji charytatywnej, która wspiera dzieci cierpiące na nieuleczalne choroby oraz ich rodziny.

Treść i bohaterowie

"Downton Abbey" opowiada o losach arystokratycznej rodziny Crawleyów oraz ich licznej służby. Akcja serialu rozpoczyna się w 1912 roku, tuż po katastrofie Titanica, i prowadzi widzów przez kluczowe wydarzenia historyczne XX wieku, takie jak I wojna światowa, pandemia hiszpanki czy zmiany społeczne lat 20.

Serial skupia się na życiu mieszkańców fikcyjnej posiadłości Downton Abbey w hrabstwie Yorkshire. Fabuła jest dwutorowa: śledzi losy "góry", czyli arystokratycznej rodziny Crawleyów, zmagającej się z dylematami dotyczącymi dziedzictwa, tradycji i postępu, oraz "dołu", czyli lojalnej i barwnej służby, która również ma swoje marzenia, sekrety i ambicje.