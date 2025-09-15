Należący do rosyjskiego armatora kuter rybacki został zajęty przez norweskie władze. Pomimo wezwań jednostka nie opuściła portu Batsfjord w wyznaczonym terminie. Jest to pierwszy taki przypadek od wprowadzenia przeszło rok temu przez Oslo ograniczeń dla rosyjskich statków.
Decyzja o konfiskacie jednostki miała zostać podjęta w piątek.
Jako uzasadnienie podjętych działań ministerstwo rybołówstwa Norwegii podało fakt, że przedłużająca się obecność statku w porcie Batsfjord stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Norwegii. Załoga kutra otrzymała nakaz opuszczenia terytorium Norwegii.