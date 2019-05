Nowa "Piosenka z prawdziwego zdarzenia" powstała w warszawskim studiu RMF Classic. Tekst tradycyjnie już napisał Artur Andrus, który raz w tygodniu wybiera temat z naszych Faktów i układa muzyczną opowieść. Przed mikrofonem pojawiła się Hanna Śleszyńska.

Hanna Śleszyńska w studiu RMF Classic / Michał Dukaczewski / RMF FM

Tym razem temat jest raczej pogodny i optymistyczny. O psim interesie. Takie spotkanie, pod takim tytułem, odbywa się w ramach klubu "Mam przedsiębiorczych" w Koszalinie. Jedna z takich przedsiębiorczych mam prowadzi szkołę tresury psów - opowiada Artur Andrus w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą.



"Psi interes"

Wyk. Hanna Śleszyńska

Sł. Artur Andrus

Muz. Łukasz Borowiecki

Na pianinie zagrał Piotr Wrombel

Na melodyce zagrał Łukasz Borowiecki

Realizacja audio-video: Michał Dukaczewski

Posłuchajcie utworu w wykonaniu Hanny Śleszyńskiej



Piosenka z prawdziwego zdarzenia

W każdą środę w RMF Classic, w porannym "Śniadaniu Mistrzów" tuż po godzinie 9-tej, Artur Andrus wraz z prowadzącym program przegląda informacje z Polski i świata podawane w serwisach radiowych w poszukiwaniu inspiracji do napisania tekstu piosenki. Pretekstem może być informacja o ciekawym wydarzeniu lub fragment wywiadu. Może nim też być cytat z prasy.

Tekst piosenki ma stanowić aktualny, satyryczny komentarz do wybranej informacji lub wypowiedzi.

Po dokonaniu wyboru Artur Andrus natychmiast przystępuje do pracy nad piosenką - przed południem pisze test i zaprasza zaprzyjaźnionych muzyków do skomponowania i zagrania muzyki. Zaprasza też jednego ze znanych artystów do zaśpiewania "Piosenki z prawdziwego zdarzenia". Późnym popołudniem w radiowym studio RMF Classic w Warszawie piosenka jest nagrywana - także w wersji video. Sam proces tworzenia piosenki jest rejestrowany przez reporterów RMF Classic i relacjonowany na bieżąco w programie.

Prace nad montażem materiału trwają do późnego wieczora i w czwartek rano piosenka jest gotowa do emisji. Jej premiera na antenie ma miejsce w porannym programie tuż po godzinie 9-tej, zatem cały cykl produkcyjny zamyka się w 24 godzinach. Jednocześnie klip video pojawia się na stronie RMF Classic, Facebooku i radiowym kanale YouTube a słuchacze mogą usłyszeć powtórki piosenki kilka razy w ciągu dnia w programie RMF Classic.



W taki właśnie sposób powstały do tej pory m.in. "Bałwanek dziękczynny", "Quincy Jones" czy "Trzy Korony Białe":