W sobotę Ozzy Osbourne – lider Black Sabbath – po raz ostatni zaśpiewa na scenie. Czym zajmie się po zakończeniu kariery? Okazuje się, że rozpoczął współpracę z branżą beauty.

Ozzy Osbourne (zdj. z 2016 r.) / Michal Kamaryt / PAP/CTK

Pożegnalny koncert Black Sabbath odbędzie się w sobotę 5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham. To właśnie z firmą z tego miasta podjął współpracę Osbourne, by stworzyć kolekcję produktów do makijażu sygnowanych swoim nazwiskiem. Na razie jej asortyment pozostaje tajemnicą. Sprzedaż ruszy 9 lipca.



Warto przypomnieć, że Osbourne w trakcie swojej kariery nie stronił od makijażu. Wyraźnie podkreślone czarną konturówką oczy stały się charakterystycznym elementem jego wizerunku scenicznego.

To wielki zaszczyt, że Ozzy zdecydował się na współpracę z nami. Szczególnie że jesteśmy niezależną marką z jego rodzinnego miasta - przekazała w oświadczeniu dyrektor generalna firmy Jolie Beauty, Jolie Cashmore.

Ta współpraca jest dowodem wpływu Ozzy'ego na społeczności gotyckie i alternatywne oraz celebracją jego wpływu na muzykę, modę i kreatywność - dodała.



W 2022 roku Osbourne wypuścił linię kosmetyków "Ozzy Osbourne Collection". Oferowała m.in. palety cieni do powiek czy szminek.