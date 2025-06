Wokalista norweskiego zespołu A-ha ujawnił, że cierpi na chorobę Parkinsona. 65-letni Morten Harket przeszedł już dwie operacje.

Członkowie zespołu A-ha Magne Furuholmen, Morten Harket i Paul Waaktaar-Savoy / Britta Pedersen / PAP/DPA

Morten Harket, wokalista zespołu A-ha, po raz pierwszy ujawnił, że zmaga się z chorobą Parkinsona.

Mimo operacji i leków, które tłumią objawy fizyczne, Morten ma problemy z głosem.

Po raz pierwszy Morten Harket z A-ha podzielił się ze światem informacją o swojej chorobie. Do tej pory wtajemniczony był tylko krąg najbliższych mu osób.

Pogodziłem się z diagnozą - oświadczył Morten Harket w wywiadzie, opublikowanym na stronie internetowej zespołu A-ha. Norweg przyznał, że "jakaś część niego chciała ujawnić" chorobę.

Moja potrzeba zachowania spokoju, by móc pracować, powstrzymywała mnie (przed ujawnieniem diagnozy - red.). Robię, co mogę, by powstrzymać ciało przed załamaniem, utrzymać równowagę między przyjmowaniem leków a radzeniem sobie z ich działaniem ubocznym. Muszę mierzyć się z wieloma rzeczami: dostrajaniem ciała w precyzji ruchów, i w kontekście społecznym, i dniu codziennym - stwierdził wokalista A-ha.

Morten Harket będzie zmagał się z Parkinsonem do końca swojego życia. Lekarstwa i operacje chirurgiczne mózgu tłumią objawy. Od czerwca zeszłego roku piosenkarz miał dwa takie zabiegi. Fizyczne symptomy niemal ustąpiły, pozostały natomiast problemy z głosem.

Nie mam ochoty już śpiewać. Odbieram to jako znak. Jestem otwarty na inne sposoby wyrażania siebie. Czy w tej chwili mogę posługiwać się swoim głosem? Odpowiedź brzmi "nie". Może w przyszłości? Sam nie wiem - dodał.

"Take on me" - największym hitem A-ha

Zespół A-ha został założony w 1982 roku w Oslo przez Magne Furuholmena, Paula Waaktaar-Savoy’a i Mortena Harketa.

Światową sławę przyniósł im hit z 1984 roku "Take on me".

Od tamtej pory grupa nagrała 11 albumów i sprzedała ponad 100 milionów płyt.

W 1991 roku muzycy zapisali się w Księdze Rekordów Guinnessa, gromadzą na stadionie Maracanã w Rio 198 000 fanów. Ten rekord należał do nich przez kolejne 26 lat.

Ich hit "Take on me" ma na YouTube ponad 2 miliardy wyświetleń.

Parkinson - co to za choroba?

Choroba Parkinsona to przewlekłe, postępujące schorzenie neurodegeneracyjne, które dotyka głównie układ ruchu. Na świecie z symptomami choroby Parkinsona zmaga się około 10 milionów ludzi.

Objawy pojawiają się stopniowo i mogą być początkowo mało zauważalne. Wczesne rozpoznanie i leczenie mogą znacząco poprawić jakość życia chorego.

Objawy ruchowe:

Drżenie spoczynkowe - charakterystyczne drżenie rąk, czasem nóg lub brody, widoczne szczególnie w spoczynku.

Sztywność mięśni - uczucie napięcia mięśniowego, ograniczające zakres ruchów.

Bradykinezja - spowolnienie ruchów, trudności w rozpoczęciu ruchu, zmniejszona mimika twarzy (tzw. twarz maskowata).

Zaburzenia postawy i równowagi - trudności z utrzymaniem równowagi, skłonność do upadków.

Chód parkinsonowski - drobne kroki, pochylona sylwetka, trudności z rozpoczęciem i zatrzymaniem marszu.

Objawy pozaruchowe: