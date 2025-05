Freelancerka Katarzyna Ewa Żak otrzymała podczas czwartkowej gali w Warszawie nagrodę za zdjęcie roku w XXI Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Reporterskiej "Grand Press Photo 2025". Kadr to część fotoreportażu będącego "refleksją nad ulotnością obecności i narastającą nieobecnością".

Laureatka nagrody głównej za Zdjęcie Roku oraz pierwszej nagrody w kategorii „People stories” Katarzyna Ewa Żak podczas gali finałowej XXI Ogólnopolskiego Konursu Forografii Reporterskiej Grand Press Photo 2025 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.29.05.2025 r.

W zwycięskim zdjęciu "światło, cień i fragmenty przestrzeni tworzą opowieść o cichym cierpieniu, stracie i tym, co znika - powoli, bez wyraźnej granicy, pozostawiając po sobie tylko ślad przeczucia".

Bardzo dziękuję, że mogłam opowiedzieć tę historię i została ona zauważona - powiedziała Katarzyna Ewa Żak, odbierając nagrodę. Otrzymała także nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Nagrodę za zdjęcie roku wręczyły przedstawicielka mecenasów konkursu, prezeska Zarządu Totalizatora Sportowego Beata Stelmach i prezeska Fundacji Grand Press Weronika Mirowska. Stelmach podkreśliła, że za obiektywem aparatu "tak jak w sporcie liczy się sztuka złapania momentu". Niełatwo przecież jest uchwycić tę jedną, ulotną chwilę, która poruszy emocje, która odsłoni świat w swojej najprawdziwszej postaci - powiedziała.

Mirowska zaznaczyła, że są takie historie, które "poruszają do głębi, i takie zdjęcia, które jak już się wryją w człowieka, to zostają przynajmniej na bardzo długo, a może na zawsze". Które pokazują takie emocje, z którymi my jako jurorki i jurorzy zostaliśmy (...). Jestem bardzo wzruszona, mówiąc to, bo wiem też, jak wzruszona jest ta osoba i jak trudne było dla niej zrobienie tego materiału - dodała.

Nagrody w innych kategoriach

Podczas gali wręczono także nagrody w innych kategoriach. W kategorii Current Events - Single zwyciężył Marek M. Berezowski, w kategorii Current Events - Stories pierwszą nagrodę otrzymał Filip Naumienko.

W kategorii People - Single wygrała Paula Mroczkowska, w kategorii People - Stories pierwszą nagrodę odebrała Katarzyna Ewa Żak.

W kategorii Own Vision - Single zwyciężył Tomasz Lazar. W kategorii Climate, Responsibility - Single pierwszą nagrodę otrzymał Tomasz Tomaszewski, w kategorii Climate, Responsibility - Stories wygrał Tomasz Grzyb.

W kategorii Sport - Single pierwszą nagrodę odebrała Natalia Farbicka, a Nagrodę Orlen w tej kategorii - Mateusz Słodkowski. W kategorii Culture - Single zwyciężył Tomasz Padło, który otrzymał również Nagrodę Orlen w tej kategorii.

Wręczono także nagrody w konkursie Young Poland, w którym mogli wystartować fotografowie pełnoletni, którzy nie ukończyli jeszcze 26. roku życia. W kategorii Young Poland - Single pierwszą nagrodę wręczono Aleksandrze Stefanowicz, a wyróżnienie otrzymał Marek Antoni Iwańczuk. W kategorii Young Poland - Stories wygrał Albert Słowiński, a wyróżnienie dostał Cezary Ankowski.

W kategorii Documentary Project zwyciężyła Katarzyna Piechowicz.

W konkursie Photo Book of the Year na najlepszą książkę z fotografią reporterską i dokumentalną wydaną premierowo w 2024 r. nagrodzono Anitę Andrzejewską za "Dance your dream awake".

We wprowadzonej przez Fundację Grand Press w ramach Grand Press Photo 2025 kategorii Nagroda Internautów wygrała Magdalena Topczewska.

W finale XXI edycji Grand Press Photo znalazło się 296 zdjęć 69 autorów. Wszystkie fotografie, które trafiły do finału, będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

Konkurs Grand Press Photo

Organizowany przez Fundację Grand Press Ogólnopolski Konkurs Fotografii Reporterskiej Grand Press Photo to najbardziej prestiżowy w Polsce środowiskowy konkurs dla zawodowych fotoreporterów pracujących w redakcjach prasowych, internetowych, agencjach fotograficznych oraz freelancerów.

Tradycją tego konkursu jest, że przewodniczącym jury i osobą, do której należy decydujący głos przy wyborze nagrodzonych zdjęć, jest laureat World Press Photo. W tym roku przewodniczącym jury był palestyński fotoreporter mieszkający w Strefie Gazy Mohammed Salem.

Fotografie na konkurs można zgłaszać zarówno w kategorii zdjęć pojedynczych, jak i fotoreportaży.