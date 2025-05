Episkopat wydał nowy komunikat w sprawie nauki religii w szkołach. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wyraziła stanowisko podtrzymujące sprzeciw wobec działań i wypowiedzi płynących z Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie do ograniczeń i utrudnień w nauczaniu religii.

Uczniowie na lekcji / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Episkopat wyraża sprzeciw wobec ograniczeń w nauczaniu religii w szkołach, zgodnie z komunikatem Komisji Wychowania Katolickiego.

Komisja z aprobatą odniosła się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja, uznającego za niekonstytucyjne wyłączenie oceny z religii ze średniej ocen.

Oczekuje się na rozpatrzenie przez Trybunał wniosku dotyczącego redukcji godzin lekcji religii.

W związku z ograniczeniem godzin religii do jednej tygodniowo, Komisja wskazuje ogólne wytyczne dotyczące nauczania.

Członkowie Komisji popierają działania na rzecz katolickiego wychowania oraz zbieranie podpisów pod projektem ustawy o obowiązkowym wyborze lekcji religii lub etyki.

W środę 28 maja odbyło się posiedzenie członków i konsultorów Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem bp. Wojciecha Osiala.

KEP o lekcjach religii w szkołach

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej KEP w czwartek przekazano, że członkowie i konsultorzy Komisji z aprobatą przyjęli wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja br., który orzekł, że przepisy wyłączające ocenę z religii ze średniej ocen są niezgodne z Konstytucją. "Jednocześnie oczekuje się na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny wniosku złożonego przez Konferencję Episkopatu Polski w związku z wprowadzonymi zmianami redukcji wymiaru godzin lekcji religii i ich umieszczania w planie bezpośrednio przed i po obowiązkowych zajęciach" - brzmi fragment komunikatu.

Komisja wypowiedziała się też w sprawie realizacji podstawy programowej i programu nauczania religii w roku szkolnym 2025/2026.

"W związku z bezprawnym ograniczeniem przez Rząd RP godzin lekcji religii w szkole z dwóch do jednej w tygodniu jesteśmy zmuszeni do wskazania ogólnych wytycznych, określających sposób korzystania z obowiązujących dokumentów programowych nauczania religii w szkole (podstawy programowej i programu nauczania religii rzymskokatolickiej oraz podręczników do religii) w sytuacji realizacji lekcji religii w wymiarze jednej godziny tygodniowo" - zaznaczyli członkowie komisji.

W komunikacie KEP podkreślili też, że wszyscy uczestnicy spotkania popierają wszelkie działania promujące troskę o katolickie wychowanie nowych pokoleń. "W łączności z decyzją Konferencji Episkopatu Polski wspierają także zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącej obowiązkowego wyboru lekcji religii lub etyki" - napisali.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny orzekł 22 maja, że przepis rozporządzenia MEN przewidujący nieuwzględnianie oceny uzyskanej z religii w średniej ocen ucznia jest niekonstytucyjny. Według TK przepis został wprowadzony bez porozumienia ze stroną kościelną i związkami wyznaniowymi.

Chodziło o obowiązujące od 1 września 2024 r. przepisy nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Zgodnie z nimi ocena roczna lub końcowa klasyfikacyjna z religii i etyki nie jest wliczana do średniej ocen na świadectwie szkolnym.

W uzasadnieniu do projektu MEN wskazywało, że zajęcia z religii lub etyki nie są obowiązkowe. "W związku z tym, że zajęcia religii i etyki nie są zajęciami, na które uczeń jest obowiązany uczęszczać, nieuzasadnione jest, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen" - podał wcześniej resort.

Przepis zaskarżyła do TK w sierpniu zeszłego roku grupa posłów PiS. Trybunał rozpoznał w ubiegły czwartek sprawę w składzie trzech sędziów pod przewodnictwem Jarosława Wyrembaka. Sprawozdawcą sprawy był prezes TK Bogdan Święczkowski, zaś trzecim z sędziów był Stanisław Piotrowicz.