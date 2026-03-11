Nie żyje Elżbieta Gaertner, aktorka teatralna, serialowa i dubbingowa, znana z licznych charakterystycznych ról. Głosu użyczyła w takich produkcjach jak m.in. "Gwiezdne wojny", "Wiedźmin 2", "Harry Potter i Komnata Tajemnic" i licznych serialach animowanych Disneya. Grała w serialach i produkcjach telewizyjnych, m.in. "Dom", "Kasia i Tomek" czy "Na Wspólnej". Na koncie miała wiele ról teatralnych, a kochana była przede wszystkim za rolę w słuchowisku "W Jezioranach".

/ Shutterstock/Screen Filmpolski.pl / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Elżbieta Gaertner odeszła w wieku 83 lat

W wieku 83 lat zmarła aktorka Elżbieta Gaertner. Poinformował o tym FilmPolski, a informację tę potwierdziła rodzina artystki. Była absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Występowała m.in. w teatrze Juliusza Osterwy w Lublinie i teatrach warszawskich: Powszechnym, Narodowym, Studio i Na Woli.

Znana była z kultowego słuchowiska "W Jezioranach", gdzie wcielała się w postać Marii Pawlacz. Artystka miała ogromny dorobek - ponad 200 ról. Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana i odznaczana, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Gloria Artis.

Jej głos znali widzowie wielu pokoleń. Użyczała go postaciom w takich produkcjach jak "Mary Poppins powraca", "Harry Potter", "Lilo i Stich", "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy", "Iron Man 3", "Kraina lodu", "Czarownica" czy "Captain America: Pierwsze starcie". Szerszej publiczności znana była z ról w takich serialach jak "Dom", "Klan", "Na dobre i na złe" czy "Na Wspólnej".