W wieku 88 lat zmarł Lionel Jospin. Od 1997 do 2002 roku był premierem Francji z ramienia Partii Socjalistycznej. Dwukrotnie ubiegał się o fotel prezydenta.

Lionel Jospin / FRANCOIS MORI / PAP/EPA

Nie żyje były premier Francji, Lionel Jospin, zmarł w wieku 88 lat.

Sprawował urząd premiera Francji w latach 1997-2002 z ramienia Partii Socjalistycznej.

Lionel Jospin był szefem rządu Francji w latach 1997-2002 za czasów centroprawicowego prezydenta Jacques'a Chiraca. Doszło wtedy do koabitacji, terminu używanego we Francji, gdy prezydent i premier pochodzą z przeciwnych obozów.

Jospin urodził się 12 lipca 1937 roku w Meudon. Dwukrotnie pełnił funkcję pierwszego sekretarza Partii Socjalistycznej. Zasiadał w parlamencie krajowym oraz był eurodeputowanym II kadencji. Był też ministrem stanu, edukacji oraz sportu.

Jospin kandydował na prezydenta Francji w latach 1995 i 2002. W 1995 roku wygrał pierwszą turę wyborów, ale w drugiej przegrał z Chiracem. Wkrótce ponownie został przewodniczącym Partii Socjalistycznej, a po zwycięskich wyborach w 1997 roku objął stanowisko premiera Francji.

Szefem rządu był do 2002 roku, gdy znów postanowił ubiegać się o prezydenturę. Ponowna porażka z Chiracem, a także Jean-Marie Le Penem sprawiła, że Jospin ogłosił swoją dymisję i wycofał się z polityki.

Od 2015 do 2019 roku zasiadał w Radzie Konstytucyjnej.