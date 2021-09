Zmarł wybitny aktor teatralny i filmowy Wiesław Gołas. Znany m.in. z ról w "Czterech pancernych i psie" czy w "Brunecie wieczorową porą" artysta za miesiąc obchodziłby 91. urodziny. Informację o śmierci Gołasa potwierdziła RMF FM jego córka - Agnieszka Gołas-Ners.

Aktor Wiesław Gołas, podczas spotkania z okazji wydania książki pt. "Gołas" / Jakub Kamiński / PAP

Maria Krawczyk-Gołas, żona aktora na początku 2021 roku zdradziła, że w październiku 2020 roku Gołas miał udar.

"Mąż miał udar, ciężko mu się mówi. Udar miał w październiku. Ale jest na chodzie. Opiekuję się nim. Wszystko będzie dobrze" - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

4 września aktor trafił do szpitala po drugim wylewie. Pogotowie zabrało go z Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie tymczasowo przebywał.





Wiesław Gołas to absolwent warszawskiej PWST z 1954 roku. Wiesio nie musiał się uczyć i kształcić. Być może profesorowie jedynie pokazali mu jakiś tor, może go ociosali z jakiejś nieporadności, jaką ma każdy, kto przychodzi do szkoły teatralnej. Z ich strony to była tylko działalność pomocnicza, ponieważ jego talent był i jest tak ogromny, że nawet jeśli gra coś, co jest tylko miniepizodem, jeśli nie ma w tym śladu tekstu, to potrafi swoim wielkim talentem zaczarować ludzi na tę jedną sekundę - wspominała Magdalena Zawadzka książce "Gołas". Jest to rozmowa aktora z córką okraszona wspomnieniami jego przyjaciół.

Ukończył warszawską szkołę teatralną, ale ma w swojej osobowości cechy, których żadna szkoła nie nauczy. W historii naszego teatru, filmu i kabaretu zajmuje bardzo ważne, należne mu miejsce, szczególne i trudne do zastąpienia - pisał o nim Wojciech Młynarski.



Filmografia Gołasa jest bogata i różnorodna. Debiutował w "Pokoleniu" Andrzeja Wajdy, grał też w "Prawie i pięści" czy "Rękopisie znalezionym w Saragossie". Sympatię widzów zdobywał jako legendarny kapitan Sowa i Tomasz Czereśniak z serialu "Czterej pancerni i pies". Mogliśmy go też oglądać m.in. w "Brunecie wieczorową porą", "Czterdziestolatku" czy "Hallo Szpicbródka".

Jego kariera była też związana z najsłynniejszymi polskimi kabaretami - m.in. Dudkiem i Kabaretem Starszych Panów. Pamiętamy go doskonale z "Ballady o dzikim zachodzie" czy "Upiornego twista".