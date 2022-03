W wieku 80 lat zmarł Tadeusz Borowski. Był aktorem teatralnym, filmowym, telewizyjnym i dubbingowym. Informację o śmierci artysty przekazał Teatr Ateneum, z którym Borowski był związany od 1972 roku. Tylko na scenie Ateneum, stworzył blisko 60 ról.

Tadeusz Borowski / Andrzej Rybczyński / PAP

Aktor, tak jak dziennikarz, zagłębia się we wnętrze drugiego człowieka, próbuje znaleźć klucz, by w odpowiedniej, trafnej formie przekazać go innym - powiedział w 2015 roku Borowski.

Na Facebooku Teatru Ateneum podkreślono, że "w aktorstwie był prawdziwym zawodowcem". "Stworzył, tylko na scenie Ateneum, blisko 60 ról. Wielką jego pasją był sport, szczególnie tenis, w którym osiągnął mistrzostwo" - przekazano.

Tadeusz Borowski urodził się 9 lipca 1941 roku w Warszawie.

W 1963 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. 18 października 1963 roku zadebiutował jako Zdziebełko w spektaklu "Skąpiec" Moliera w reż. Kazimierza Brauna w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

Był aktorem Teatru Wybrzeże w Gdańsku (1963-1966), Teatru Narodowego w Warszawie (1966-1969 i 1970-1972), Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1969-1970) oraz Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie, z którym był związany od 1972 do teraz.

Występował także w Teatrze Telewizji, m.in. w "Za kulisami" Cypriana Kamila Norwida w reż. Kazimierza Brauna (1966), w "Legendzie" Stanisława Wyspiańskiego w reż. Lecha Wojciechowskiego (1967), w "Śpiewie z pożogi" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w reż. Krystyny Sznerr (1968), w "Braciach Karamazow" Fiodora Dostojewskiego w reż. Jerzego Krasowskiego (1969), w "Akcie przerwanym" Tadeusza Różewicza (1970) i w "Dwóch teatrach" Jerzego Szaniawskiego w reż. Kazimierza Brauna (1972), w spektaklu "Romeo i Julia" Williama Szekspira w reż. Jerzego Gruzy (1974) oraz w "Balu manekinów" Brunona Jasieńskiego w reż. Janusza Warmińskiego (1979), w "Indyku" Sławomira Mrożka w reż. Macieja Wojtyszki (1990) i w roli szefa Policji w "Królu Edypie" Sofoklesa w reż. Gustawa Holoubka (2005).

W 1964 zadebiutował w filmie "Banda" w reż. Zbigniewa Kuźmińskiego. Grał jeszcze m.in. w filmach "Zaraza" (1971), "Godzina za godziną" (1974), "Wielka majówka" (1981), "Maskarada" (1986), "Koniec gry" (1991), "Chopin. Pragnienie miłości" (2002), "Bez litości" (2002).

Był także aktorem dubbingowym. Jego głos można było usłyszeć m.in. w filmach: "101 dalmatyńczyków" (1997), "Lassie" (2006), "Piękna i Bestia" (2017), "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara" (2017), a także w filmach animowanych: "Król lew" (1994), "Dragon Ball Z: Atak smoka" (2002).