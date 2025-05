"Nagość zabroniona jest zarówno na czerwonym dywanie jak i w innych lokalizacjach festiwalu" - apelują organizatorzy tegorocznego Cannes. Wytyczne dotyczące dress code'u sugerują modową wstrzemięźliwość. "To, że nie trzeba nosić szpilek, jest dobrym pomysłem" - komentuje francuska aktorka Juliette Binoche, przewodnicząca jury Konkursu Głównego. "Jestem za tym, by ograniczyć nagość" - dodaje członkini jury, amerykańska aktorka Halle Berry.

Heidi Klum na czerwonym dywanie w Cannes / Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News / East News

Zaproszeni goście wzięli pod uwagę prośbę organizatorów, by unikać obszernych sukni, w szczególności tych z dużym trenem, które utrudniają przemieszczanie się i komplikują zajmowanie miejsc w teatrze.

"Miałam na sobie niesamowitą sukienkę, której nie mogę założyć, bo tren jest za duży, więc oczywiście będę przestrzegać zasad. Musiałam zmienić zdanie i wybrać inną. Nie chcę łamać reguł"- mówi Halle Berry i dodaje, że nie ma najmniejszego problemu z przestrzeganiem zasad.

"Zakaz nagości to również dobra zasada" - podkreśla znana aktorka.

W Cannes obowiązuje wieczorowy dress code.

Długie suknie albo sukienki koktajlowe, "małe czarne", klasyczne ciemne garnitury z muszką lub krawatem, a także smokingi.

W kontekście obuwia dopuszczalne są jedynie "eleganckie buty na obcasie lub bez".

Quentin Tarantino and Daniella Tarantino / Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News / East News

Nie wolno nosić na czerwonym dywanie obuwia sportowego.

"To, że nie trzeba nosić szpilek, jest dobrym pomysłem" - komentuje francuska aktorka Juliette Binoche. "To dobre dla stóp, wiem to z doświadczenia" - dodała na konferencji w Cannes francuska aktorka.

Juliette Binoche / Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News / RMF FM

Apel organizatorów festiwalu w Cannes ma związek z coraz większą popularnością tzw. "naked dresses".

Prowokacyjne przezroczyste suknie z więcej odsłaniają niż zakrywają. Co jakiś czas organizatorzy proszą festiwalowych gości o respektowanie zasad. Tak było na przykład z zakazem robienia sobie selfie na czerwonym dywanie.

Większość uczestników gali otwarcia Cannes 2025 wzięła sobie te słowa do serca. Najlepiej ubrane gwiazdy wieczoru pojawiły się w efektownych strojach od topowych projektantów.

Festiwal Filmowy w Cannes to nie tylko wielkie święto kina, ale także mody.