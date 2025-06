Fani "Stranger Things", przygotujcie się na emocjonujący koniec podróży do Hawkins! Podczas wydarzenia Netflix Tudum, streamingowy kolos ujawnił szczegóły dotyczące piątego i zarazem ostatniego sezonu tej kultowej serii. Ostatnia odsłona przygód grupy przyjaciół z małego miasteczka zostanie podzielona na trzy części. Pierwsza z nich zadebiutuje 27 listopada, druga 26 grudnia, a trzecia i ostatnia, 1 stycznia 2026. To nietypowe podejście, zważywszy na popularność binge-watchingu, czyli oglądania całych sezonów seriali na raz, które Netflix pomógł spopularyzować.

Ogłoszono datę premiery ostatniego sezonu „Stranger Things” / Shutterstock

Netflix ogłosił daty premier ostatniego sezonu "Stranger Things" - pierwsze cztery odcinki już 27 listopada, kolejne trzy 26 grudnia, a finał 1 stycznia 2026 roku, wszystko o 2:00 w nocy czasu polskiego.

W piątym sezonie wracają wszyscy znani i lubiani aktorzy, a do obsady dołącza Linda Hamilton, co podkręca atmosferę tajemnicy i napięcia.

Podczas Netflix Tudum 2025 pokazano pierwszy zwiastun finału, który łączy wspomnienia z poprzednich sezonów z krótkimi fragmentami nowej historii.

Pierwsze cztery odcinki piątego sezonu "Stranger Things" będą dostępne już 27 listopada, kolejne trzy - 26 grudnia, a wielki finał serii ukaże się na platformie 1 stycznia 2026 roku. Wszystkie premiery zaplanowano na godzinę 2:00 czasu polskiego, co oznacza, że polscy fani będą musieli albo wcześnie wstać, albo późno położyć się spać, aby jak najszybciej zanurzyć się w finale tej elektryzującej historii.

W najnowszym sezonie "Stranger Things" na ekran powrócą wszyscy ulubieni aktorzy, których postacie przetrwały dotychczasowe wydarzenia. Widzowie ponownie zobaczą Winonę Ryder jako Joyce Byers, Davida Harboura w roli Jima Hoppera i Millie Bobby Brown jako Jedenastkę. Do nich dołączą Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Maya Hawke (Robin Buckley), Brett Gelman (Murray Bauman), Priah Ferguson (Erica Sinclair) oraz Jamie Campbell Bower (Vecna). Wśród nowości, w tajemniczej roli zobaczymy również Lindę Hamilton, co jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę wokół finałowego sezonu.

Podczas Netflix Tudum 2025 zaprezentowano również pierwszy zwiastun finałowej odsłony "Stranger Things". Choć dominują w nim fragmenty poprzednich sezonów, nie brakuje również krótkich scen z nadchodzącego finału, które z pewnością rozbudzają apetyt fanów na więcej. To, co czeka nas w piątym sezonie, wciąż owiane jest tajemnicą, ale jedno jest pewne - będzie to emocjonujące pożegnanie z serią, która na stałe wpisała się w serca widzów na całym świecie.

Wideo youtube

Wielki finał "Stranger Things" zbliża się wielkimi krokami. Czy bohaterowie po raz ostatni stawią czoła mrocznym siłom z Upside Down? Jakie niespodzianki przygotowali twórcy na pożegnanie z fanami? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem, w trakcie trzech etapów premiery ostatniego sezonu tej kultowej produkcji.