W Kolorado, na jednej z najbardziej ruchliwych tras w Stanach Zjednoczonych, otwarto właśnie największy na świecie most przeznaczony wyłącznie dla dzikich zwierząt. Ta imponująca konstrukcja, kosztowała ponad 15 milionów dolarów.

Most, który ratuje życie - nie tylko zwierząt

Nowo otwarty most, nazwany Greenland Overpass, rozciąga się nad autostradą międzystanową I-25, łączącą Denver i Colorado Springs. To właśnie tutaj, każdego dnia, przez sześciopasmową trasę przejeżdża nawet 100 tysięcy pojazdów. Dla wielu gatunków zwierząt - w tym łosi, czarnych niedźwiedzi czy pum - przekroczenie tej drogi oznaczało dotąd śmiertelne niebezpieczeństwo.

Most ma aż 60 metrów szerokości i ponad 63 metry długości, co czyni go największą tego typu konstrukcją na świecie. Łączy on aż 39 tysięcy akrów naturalnych siedlisk, umożliwiając zwierzętom swobodne przemieszczanie się między obszarami, które dotąd były od siebie odcięte przez ruchliwą autostradę.

Przełom w bezpieczeństwie na drogach

Według danych Colorado Department of Transportation, nowy most ma szansę zredukować liczbę kolizji z udziałem zwierząt nawet o 90 procent. Takie wypadki to nie tylko tragedia dla dzikiej fauny, ale również ogromne zagrożenie dla kierowców i pasażerów. Statystyki pokazują, że zderzenia z dużymi zwierzętami są jedną z głównych przyczyn poważnych wypadków na amerykańskich drogach, zwłaszcza w regionach charakteryzujących się bogatą faunie.

Shoshana Lew, dyrektor wykonawcza Colorado Department of Transportation, podkreśla, że nowy most to kluczowy element większego systemu przejść dla zwierząt w tym rejonie. To inwestycja w bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i zwierząt. Dzięki niej możemy chronić nasze dziedzictwo przyrodnicze i jednocześnie dbać o życie kierowców - mówi dyrektor.

Zwierzęta uczą się korzystać z mostu

Jednym z najciekawszych aspektów projektu jest sposób, w jaki zwierzęta uczą się korzystać z nowej infrastruktury. Arizona Game and Fish Department, mający doświadczenie w podobnych inwestycjach, wyjaśnia, że kluczową rolę odgrywa tu specjalne ogrodzenie. Wysokie płoty uniemożliwiają zwierzętom bezpośrednie wejście na jezdnię i kierują je w stronę mostu.

Co więcej, obserwacje z innych stanów pokazują, że zwierzęta szybko przyswajają nowe trasy migracji, a zdobyte umiejętności przekazują kolejnym pokoleniom. To oznacza, że z czasem coraz więcej osobników będzie korzystać z bezpiecznego przejścia, a liczba wypadków będzie systematycznie spadać.