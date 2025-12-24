Z okazji świąt Bożego Narodzenia redakcja RMF24.pl przesyła swoim czytelnikom najserdeczniejsze życzenia! Zdrowia, spokoju, rodzinnej atmosfery oraz magii przy świątecznym stole – właśnie tego pragniemy Wam życzyć w te wyjątkowe dni grudnia.

/ Grafika RMF FM

Grudzień to miesiąc wyjątkowy pod wieloma względami. To czas, kiedy wszyscy - bez względu na wiek, poglądy czy miejsce zamieszkania - zatrzymujemy się na chwilę, by podsumować miniony rok i spotkać się z najbliższymi. To też moment, w którym składamy sobie życzenia.

Nie inaczej jest w redakcji RMF24.pl - pragniemy, by te święta były dla Was pełne serdeczności, uśmiechu i rodzinnego ciepła, by przy wigilijnym stole nie zabrakło radości, a każda chwila spędzona z bliskimi była wypełniona ciepłem i wzajemną życzliwością.

Podziel się magią świąt z RMF24.pl!

Czy jest coś bardziej świątecznego niż zapach świeżej choinki i blask kolorowych lampek? W tym roku redakcja RMF24.pl zachęca Was do dzielenia się zdjęciami Waszych bożonarodzeniowych drzewek. Jak wygląda Wasza choinka? Czy postawiliście na klasyczne bombki, a może zdecydowaliście się na własnoręcznie robione ozdoby? Czekamy na Wasze fotografie, które pokażą, jak różnorodnie i kreatywnie można celebrować ten wyjątkowy czas.

Prześlijcie nam zdjęcia Waszych choinek, stroików i świątecznych stołów - razem stwórzmy galerię bożonarodzeniowych inspiracji! Wasza kreatywność i radość to najlepszy dowód na to, że magia świąt tkwi w prostych, codziennych gestach i rodzinnej bliskości.