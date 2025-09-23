Gratka dla fanów "Słonecznego patrolu". Ten kultowy dla wielu osób serial doczeka się nowej odsłony. W przygotowanie jej zaangażowani są twórcy oryginału sprzed lat.

Jak podaje "Variety", nowy "Słoneczny patrol" ma mieć 12 odcinków i trafić do emisji w sezonie 2026/2027. W gronie producentów wykonawczych serialu będą twórcy hitu sprzed lat - Greg Bonann, Michael Berk i Doug Schwartz.

W swojej pierwszej odsłonie serial "Słoneczny patrol" zdefiniował całą epokę życia na plaży i nadał ratownikom status ikon. Teraz, wraz z naszymi partnerami z Fremantle, ten telewizyjny gigant powraca w nowoczesnej odsłonie - powiedział Michael Thorn, prezes Fox Television Network. Zapowiedział też, że serial przybliży "kalifornijskie marzenie zupełnie nowej generacji fanów dzięki świeżym historiom i wschodzącym gwiazdom".

Z opisu fabuły opublikowanego przez "The Hollywood Reporter" dowiadujemy się m.in., że twórcy serialu zaprezentują widzom "pełne adrenaliny akcje ratownicze, zawiłe relacje międzyludzkie, skomplikowaną chemię między bohaterami i heroiczne wyczyny na plaży, które charakteryzowały oryginalną wersję — teraz z całkowicie nową obsadą, współczesnymi elementami, napięciami i wyzwaniami".

Na razie nie wiadomo, kto może znaleźć się w obsadzie nowego "Słonecznego patrolu". W obsadzie serialu sprzed lat byli m.in. Pamela Anderson, David Hasselhoff, Carmen Electra czy Jason Momoa.

"Variety" zwraca uwagę, że w okresie największej popularności "Słoneczny patrol" był emitowany praktycznie na całym świecie i cieszył się rekordową oglądalnością.

"Słoneczny patrol" miał niemal 250 odcinków. W 2017 r. premierę miał film "Baywatch. Słoneczny patrol", w którego obsadzie znaleźli się m.in. Dwayne "The Rock" Johnson i Zac Efron.