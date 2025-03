Już 18 marca poznamy laureatów prestiżowych nagród MocArty RMF Classic. Tegoroczna edycja przyniesie nie tylko wyjątkowych zwycięzców, ale też nowości – po raz pierwszy w historii gala będzie transmitowana na żywo, z Muzeum POLIN w Warszawie. Jak można oglądać transmisję?

/ Grafika RMF FM

Nagroda MocArty RMF Classic to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane od 2010 roku przez słuchaczy i redakcję RMF Classic - stacji radiowej specjalizującej się w muzyce filmowej, klasycznej i ambitnej rozrywce. Co roku statuetki trafiają do osób, wydarzeń i inicjatyw, które mają znaczący wpływ na kulturę, sztukę i naukę.

MocArty wyróżniają się unikalnym charakterem i różnorodnością kategorii - mówi Paweł Pawlik, Dyrektor Programowy RMF Classic - Doceniamy nie tylko twórców muzyki czy filmu, ale także tych, którzy wnoszą coś wyjątkowego do świata kultury, nauki i designu. To świadomy wybór podyktowany zainteresowaniami naszych słuchaczy, którzy z dużą uwagą śledzą to, co dzieje się w polskiej kulturze i nie tylko.

Galę finałową MocArtów będzie można oglądać w tym roku na żywo, dzięki transmisji online prosto z imponujących wnętrz Muzeum POLIN w Warszawie.

Transmisja online rozpocznie się o godz. 19:45 na www.rmfclassic.pl i www.rmf24.pl.

Galę poprzedzi "czerwony dywan" z rozmowami z zaproszonymi gośćmi, które poprowadzi Paulina Mikuła, specjalistka od języka polskiego, osobowość internetowa i prezenterka.

Tegoroczna gala będzie wyjątkowa nie tylko dzięki transmisji na żywo. Wydarzenie uświetni Igor Herbut, który swoim występem doda blasku i doskonałej oprawy muzycznej tej niezwykłej nocy.

Więcej informacji: MocArty RMF Classic - sztuka nabiera mocy! - RMF Classic