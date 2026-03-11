Globalna scena muzyczna przechodzi przez duże zmiany - angielski przestaje być jedynym językiem hitów, a artyści z różnych zakątków świata podbijają serca słuchaczy. Takie wnioski płyną z raportu Spotify.

Najpopularniejszym artystą 2025 był Bad Bunny / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W 2025 roku na globalnej liście Top 50 Spotify pojawiły się utwory aż w 16 różnych językach.

Choć angielski wciąż dominuje na rynku, coraz więcej twórców z innych regionów osiąga globalny sukces.

Gatunki muzyczne, takie jak brazylijski funk, K-pop czy trap latino, zdobywają miliony słuchaczy na całym świecie.

16 języków na liście hitów

Jeszcze kilka lat temu listy przebojów zdominowane były przez anglojęzyczne hity. Jednak według najnowszych danych Spotify, na które powołuje się BBC, w 2025 roku na globalnej liście Top 50 pojawiły się utwory aż w 16 różnych językach. To ponad dwa razy więcej niż w 2020 roku.

Obok angielskiego, coraz częściej rozbrzmiewają hiszpański, koreański, portugalski, turecki, indonezyjski czy arabski.

Najczęściej odtwarzanym artystą na świecie został Bad Bunny, który śpiewa wyłącznie po hiszpańsku. Z kolei laureatka Brit Award, Rosalia, na swoim najnowszym albumie "Lux" śpiewa w aż 14 językach.

Oto gatunek, który szybko zyskuje na popularności

Zmiany w trendach muzycznych nie dotyczą tylko języka, ale również gatunków. Spotify podaje, że najszybciej rozwijającym się językiem jest brazylijski funk. Platforma odnotowała wzrost liczby słuchaczy o 36 proc. K-pop zanotował wzrost o 31 proc., a trap latino o 29 proc.

Wszystkie te gatunki przyniosły branży muzycznej ponad 100 milionów dolarów (ok. 368 mln zł) z tytułu tantiem. Angielski wciąż dominuje na listach przebojów - 14 z 20 najlepiej sprzedających się albumów 2025 roku było nagranych wyłącznie w tym języku (dane IFPI). Jednak coraz większą popularność zdobywają zespoły z Korei Południowej, takie jak Stray Kids, Enhypen i Seventeen, a także japońska grupa rockowa Mrs Green Apple. Zdaniem Spotify słuchacze coraz chętniej sięgają po muzykę spoza tradycyjnych gatunków rocka i popu.

W ostatnim tygodniu na liście najczęściej odtwarzanych utworów Spotify znalazły się piosenki takich artystów jak m.in. Bad Bunny i Rauw Alejandro (Portoryko), Nadhifa Basalamaha (Indonezja), Tyla (RPA), Tems (Nigeria), Ryana Castro (Kolumbia), El Bogueto, Peso Pluma, Netona Vegi i Fuerza Regida (Meksyk), Blackpink, Jung Kook i Jin (Korea Południowa).

Rekordowe tantiemy dla artystów z całego świata

Coroczny raport Spotify "Loud And Clear" ujawnia, że w 2025 roku platforma wypłaciła branży muzycznej aż 11 miliardów dolarów w tantiemach. To najwyższa kwota w historii, przewyższająca nawet rekord z 2024 roku. W samej Wielkiej Brytanii artyści otrzymali 860 milionów funtów (ok. 4,24 miliarda złotych), z czego ponad 75 proc. pochodziło spoza tego kraju.

Około 150 brytyjskich artystów zarobiło w 2025 roku ponad milion funtów, a liczba tych, którzy przekroczyli próg 500 tys. funtów, podwoiła się od 2018 roku. Na świecie 80 najpopularniejszych artystów zarabia rocznie ponad 10 milionów dolarów tylko dzięki Spotify. Co istotne, około połowa tantiem została wygenerowana przez niezależnych artystów i wytwórnie, co pokazuje, że sukces nie jest zarezerwowany wyłącznie dla największych gwiazd. W sumie ponad 13 800 artystów zarobiło w ubiegłym roku na Spotify co najmniej 100 tys. dolarów (ok. 366 tys. zł).