Polski aktor łączy siły z oscarowym reżyserem! Maciej Musiał ogłosił, że jest producentem nowego filmu Asghara Farhadiego "Parallel Tales". W obsadzie znaleźli się Vincent Cassel, Catherine Deneuve i Isabelle Huppert.

Maciej Musiał poinformował o swoim nowym projekcie na Instagramie.

"Dobra, czasem tu śmieszkuję. Ale teraz coś z samego dna mojego serca. Piszę to i jestem na maksa wzruszony. Jestem mega dumny. To owoc 6 lat mojej pracy. Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert i Pierre Niney zagrają w filmie, który produkuję - "Parallel Tales" w reżyserii zdobywcy dwóch Oscarów, wybitnego irańskiego reżysera, Asghara Farhadiego" - napisał. "Naprawdę nie wierzę, że po 6 latach, jesteśmy gotowi do zdjęć i to ogłaszamy" - dodał.

Na razie nie ujawniono żadnych informacji o fabule "Parallel Tales". "Variety" pisze, że zdjęcia mają się rozpocząć jesienią w Paryżu.

Wśród producentów wykonawczych "Parallel Tales" oprócz Macieja Musiała jest również Krzysztof Piesiewicz, który jako scenarzysta pracował przy wielu filmach Krzysztofa Kieślowskiego - m.in. "Dekalogu", "Podwójnym życiu Weroniki" i "Trzech kolorach".

Reżyser "Parallel Tales" Asghar Farhadi jest laureatem dwóch Oscarów w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny - za "Rozstanie" i "Klienta".

Maciej Musiał swoją karierę rozpoczął jeszcze jako aktor dziecięcy. Grał m.in. w takich popularnych serialach jak "Ojciec Mateusz", "Krew z krwi" czy "Rodzinka.pl". W 2021 r. ukończył Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie.

Maciej Musiał był producentem pierwszego polskiego serialu Netfliksa - "1983". Zagrał w nim również głównego bohatera.