Aimee Lou Wood, znana z seriali "Sex Education" i "Biały Lotos", nie była rozbawiona parodią swojego wyglądu w "Saturday Night Live". Brytyjkę zabolało to, jak twórcy słynnego programu zakpili z jej uzębienia, które Amerykanom wydaje się bardzo nietypowe. Wielu fanów zgadza się z aktorką i uważa, że granica dobrego smaku została przekroczona.

Kariera Aimee Lou Wood rozkwitła po tym, jak aktorka zagrała Aimee Gibbs w popularnym serialu Netfliksa "Sex Education". Ostatnio Brytyjka błyszczała w 3. sezonie innego serialowego hitu - "Biały Lotos", którego finałowy odcinek trafił do katalogu serwisu streamingowego Max 7 kwietnia. O Wood media rozpisują się głównie w kontekście jej niebywałego uroku osobistego i charakterystycznego uzębienia, które wyróżnia widoczna diastema.

W sieci pełno tiktoków i analiz uzębienia aktorki

Goszcząc niedawno w programie "The Jonathan Ross Show" 31-letnia aktorka przyznała, że nie może się nadziwić powszechnej obsesji na punkcie jej wyglądu.

Zdumiewa mnie to, że w Ameryce tak bardzo dyskutuje się o moich zębach. Na Instagramie ciągle wyświetlają mi się filmiki, w których ortodonci analizują moje zęby, by na koniec stwierdzić: "Nie powinna niczego w sobie zmieniać". To takie słodkie! Uwielbiam to. Zwłaszcza że kiedyś byłam z tego powodu wyśmiewana - podkreśliła zdobywczyni nagrody BAFTA TV.

"White Potus" zamiast "White Lotus" - skecz, który wywołał burzę

Zgoła inną reakcję aktorki wywołał uderzający w nią skecz, który wyemitowano w ostatnim odcinku programu "Saturday Night Live". W humorystycznej inscenizacji utrzymanej w konwencji nowego sezonu "Białego Lotosu" szydzono głównie z Donalda Trumpa i jego świty. W pewnym momencie komiczka Sarah Sherman sparodiowała graną przez Wood postać, mając na sobie ogromne protetyczne zęby. Gwiazda nie pozostawiła tego bez odpowiedzi, odnosząc się do sprawy na Instagramie.

Szczerze mówiąc, uważam, że "SNL" był tym razem podły i nieśmieszny. Przynajmniej zadbajcie o poprawny brytyjski akcent. Szanuję dokładność, nawet jeśli żart jest wredny. Szkoda, bo kilka tygodni temu świetnie się bawiłam, oglądając was. Żartujcie sobie do woli. W końcu na tym polega ten program. Ale chyba istnieje bardziej inteligentny i mniej tani sposób, by to zrobić - perorowała Wood w opublikowanej w serwisie relacji.

Fani wspierają aktorkę

W komentarzach zaroiło się od słów wsparcia wobec aktorki. "Wyglądasz pięknie i oryginalnie, a to, co zrobili, było po prostu żenujące. Kpienie z cudzego wyglądu i wymowy jest wyjątkowo nie na miejscu" - stwierdził jeden z fanów. "Zamierzałam wydać krocie na licówki, ale dzięki tobie zaczęłam bardziej akceptować swój wygląd" - dodała inna internautka.

Wood podzieliła się później informacją, że otrzymała od producentów programu wiadomość z przeprosinami. Gwiazda podziękowała też fanom za słowa otuchy.