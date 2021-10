Walt Disney opublikował zwiastun wyczekiwanego dokumentu Petera Jacksona o The Beatles. „The Beatles: Get Back” pokazuje sesję nagraniową z 1969 roku, podczas której zespół próbował napisać 14 piosenek - przed pierwszym koncertem po dwuletniej przerwie.

Wideo youtube

Do stworzenia serialu reżyser "Władcy Pierścieni" Peter Jackson wykorzystał 60 godzin niepublikowanego wcześniej materiału, który pierwotnie nakręcił Michael Lindsay-Hogg.



Zobaczymy, jak "Czwórka z Liverpoolu" pracowała nad albumem, który początkowo miał nosić nazwę "Get Back", a znamy go dziś jako "Let it Be".



W dokumencie po raz pierwszy w całości zobaczymy ostatni występ The Beatles na żywo na dachu w londyńskim Savile Row.

Miał być to film kinowy - ostatecznie powstał serial, który 25 listopada doczeka się wreszcie premiery w Disney+.

Materiał podzielono na trzy dwugodzinne części.



10 kwietnia 1970 roku Paul McCartney wydał oświadczenie, w którym ogłosił rozpad grupy i podzielił się swoimi planami na przyszłość. Miesiąc później ukazał się album "Let It Be". Był to faktyczny koniec zespołu, choć formalne rozwiązanie spółki muzycznej "The Beatles" nastąpiło dopiero cztery lata później.



Po rozpadzie zespołu każdy z muzyków skupił się na karierze solowej.



Beatlesi wylansowali wiele przebojów, m.in. "She Loves You", "Twist & Shout" "Yesterday" i "Hey Jude". Sprzedali blisko 800 mln egzemplarzy płyt.



McCartney jest jednym z dwóch żyjących muzyków grupy The Beatles; drugi to perkusista Ringo Starr, który nagrywa piosenki ze swoim zespołem All Starr Band. Lennon został zastrzelony przez szaleńca na ulicy w 1980 roku, a George Harrison zmarł na chorobę nowotworową w 2001 roku.